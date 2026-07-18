Así es la casa sustentable del hijo de Julián Weich en Córdoba

Hay hijos que deciden seguir el mismo camino de sus padres, establecerse en el mismo ambiente que ellos y forjar sus propias carreras. Sin embargo, hay otros que eligieron vidas completamente diferentes, pero con el mismo apoyo incondicional. Uno de ellos es Jerónimo “Momo” Weich, el hijo de Julián Weich. Decidió establecerse en el medio de la naturaleza y se instaló en la zona de Los Hornillos, en Córdoba, junto a su pareja, donde construyó su propia casa de barro basada en los principios de la bioconstrucción, que prioriza la utilización de materiales naturales y recursos locales.

“El paradigma que habito no es la sustentabilidad, sino la regeneración, que es un paso más porque ya no alcanza con solamente ser sustentable. Necesitamos colaborar con la naturaleza para agilizar los procesos y eso es a lo que me dedico hoy en día”, explicó el joven en una entrevista con LA NACION en julio de 2025.

Jerónimo, el hijo de Julián Weich se destaca como bioconstructor en Córdoba

El joven decidió construir su casa con sus propias manos y bajo los principios de la permacultura, utilizando barro y madera reciclada. No lo hizo solo, sino junto a su comunidad. “Uno convoca, hace una comida y toda la comunidad que quiere se acerca a colaborar. Es un concepto superantiguo y hermoso. Y eso es lo lindo también de la bioconstrucción, tiene esa onda comunitaria y pueden venir niños a embarrarse las manos y es espectacular”, explicó.

Jerónimo y su novia construyeron su propia casa desde los cimientos (Foto: Gentileza: Jerónimo Weich)

La casa cuenta con dos plantas y pisos de madera (Foto: Instagram @jeronimoweich)

Hace un tiempo, el joven mostró en su cuenta de Instagram, donde acumula 18,6 mil seguidores, el proceso de construcción artesanal de su hogar, que cuenta con grandes ventanales de doble vidrio que, además de ser eficientes para mantener la temperatura del interior, ofrecen la posibilidad de visualizar constantemente el espacio verde exterior. Las aberturas son de aluminio, símil madera, herméticas para aislar el interior de los ruidos y el frío.

Jerónimo Weich mostró cómo construyó su casa en Córdoba

La vivienda, que está pintada en tonos tierra, tiene dos plantas, amplios espacios y pisos de madera. Una de las cuestiones más llamativas es que en las paredes se destacan las claraboyas de vidrios irregulares que permiten el paso de la luz natural y, al mismo tiempo, aportan color, textura y una impronta artística que refuerza el carácter artesanal del hogar.

El avance de la construcción de la casa (Fotos: Gentileza Jerónimo Weich)

Por otro lado, a principios de este año, Weich también mostró otra casa de bioconstrucción que pusieron en alquiler temporal en Traslasierra. Llamada “Casa Pavoreal”, tiene 80 metros cuadrados y se construyó con ladrillos de adobe. Además de contar con un living comedor muy luminoso y dos habitaciones equipadas, cuenta con energía y termotanque solar. Asimismo, una de las cuestiones más interesantes que ofrece es una biopiscina, “una pileta natural que recolecta el agua de lluvia”, explicó su constructor.

Jerónimo Weich mostró cómo funciona la biopiscina de su casa sustentable

A diferencia de las piscinas tradicionales, no cuenta con bomba ni filtros artificiales, sino que las plantas son su filtro natural. Indicó que el proceso de limpieza del agua se realiza gracias a las raíces de distintas especies acuáticas: “Estas plantas, como el camalote, son las que hacen el proceso de filtrado. Sus raíces trabajan constantemente y ayudan a mantener el agua en condiciones”. En su interior conviven más de diez tipos de plantas, como lirios, nenúfares y repollitos de agua, junto con pequeños peces que cumplen una función clave en el equilibrio del ecosistema. “Las mojarritas se encargan de los mosquitos y las larvas”, sostuvo.