Julieta Díaz denunció que le hackearon la cuenta de Twitter y le hizo un desesperado pedido a sus seguidores

Julieta Díaz anunció a través de Instagram que le hackearon la cuenta de Twitter. “Cuando vuelva a ser mía, les aviso. Gracias”, escribió la actriz en un posteo que compartió también en sus historias. Además, grabó un video con pedido especial para los usuarios.

El domingo por la noche, una serie de extraños mensajes tomó por sorpresa a los más de 360.000 seguidores que tiene la actriz en la red social de microblogging. Sin embargo, luego se supo que se trataba de otro caso de inseguridad informática. La propia Julieta tuvo que recurrir a la plataforma propiedad Mark Zuckerberg para advertir que habían tomado el control de su cuenta, lo que tranquilizó a sus fans luego de varios minutos de incertidumbre.

Así anunció Julieta Díaz que le hackearon la cuenta de Twitter (Foto: Instagram @julietadiaz77)

Más tarde, la actriz de 44 años volvió a utilizar Instagram para comunicarse con sus seguidores y, de paso, pedir ayuda para intentar recuperar su usuario en Twitter. “Hola amigos, amigas, amigues, ¿no me hacen un favor? ¿Podrían denunciar en Twitter que tengo la cuenta hackeada?”, preguntó Díaz a través de un breve video que compartió en sus historias.

La actriz de Casi feliz (Netflix) dijo que su intención es que cierren la cuenta y reveló que no sabe quién está detrás del hackeo. “Así la cierran porque no sé esta gente quiénes son, ni nada. Bueno, eso, a ver si después la puedo recuperar. Muchísimas gracias, un beso”, cerró el mensaje.

Julieta Díaz denunció que le hackearon la cuenta de Twitter

Los tuits que comenzaron a emitir el pasado lunes por la noche desde la cuenta de Julieta Díaz alarmaron a sus seguidores. De repente, aparecieron rostros de personas desconocidas, noticias falsas, fotos del entrenamiento de un equipo de fútbol y hasta relatos subidos de tono que nada tenían que ver con lo que acostumbraba a publicar la actriz. Algunos usuarios enseguida entendieron que algo raro estaba pasando, pero otros se preocuparon por el estado de salud de la actriz.

El hackeo se extendió incluso hasta este martes por la mañana, cuando se publicó un polémico tuit que incluye un relato sobre el consumo de estupefacientes y que suma actitudes discriminatorias, el posteo generó todo tipo de reacciones. “Me estaba fumando un porro en la terraza y la subnormal de mi vecina llamó a la policía, cuando llegaron me preguntaron si tenía hierba y les dije que me la había fumado toda, me preguntaron quién me la vendió y les dije que mi vecina y ahora le están registrando la casa jajaja”, dice el mensaje publicado a las 9.58 de la mañana.

Un tuit que publicaron desde la cuenta de Julieta Díaz (Foto: Captura de Twitter)

“Buena jugada, Julieta, la agendo”, respondió un seguidor con ironía. “Aunque no sea cierto, es una hermosa anécdota”, dijo otro. “Messirve”, apuntó otra. “Jajaja buenísimo, Juli”, comentó una usuaria que todavía no estaba enterada del hackeo. A propósito de la repercusión que tuvieron cada uno de los tuits, otro usuario reflexionó: “Julieta Díaz debe estar ante el dilema de denunciarlo por robo o contratarlo de CM”.