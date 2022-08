La respuesta de Ángela Leiva a la foto íntima que compartió su novio en las redes sociales

Ángela Leiva vive un pleno momento de felicidad. Su carrera musical y su inserción en la actuación la mantienen con plena alegría, y la visión de nuevos proyectos a futuro. Al exitoso presente laboral se le combina el pleno momento de amor, que atraviesa con un reciente blanqueo de su noviazgo con Gabriel Mikelovich, músico de su banda. La pareja vive su romance intensamente y comienzan a hacer demostraciones de cariño en Instagram, y fue allí que él difundió una imagen que revela la intimidad de ambos, y la cantante no tardó en reaccionar.

“Si, hasta dormida me gustas. Te amo”, escribió Gabriel junto a dos imágenes de ellos. La primera fue la que llamó poderosamente la atención debido a que dejaron espiar un momento de su intimidad. En ella se los puede observar a ambos recostados en una cama, mientras la cantante duerme sobre el pecho de su novio, y fue él quien decidió retratar el tierno momento. La segunda postal, en cambio, es en un evento, donde la pareja posó frente a cámara, con enormes sonrisas.

Gabriel Mikelovich compartió una imagen junto Ángela Leiva (Foto Instagram @gabriel.mikelovich)

“¿Quién pudiera ser Gabi para estar con Ángela y ser Ángela para estar con Gabi?”, se preguntó una seguidores, con un claro halago hacia la pareja. Mientras, otros tantos, festejaron el gran momento que viven los jóvenes, a puro disfrute de su amor con el que combinan con su relación laboral. Entre los miles de mensajes de los seguidores de la cantante, se destaca la respuesta de la intérprete de “Amiga traidora” quien no refirió al elevado tono de la primera imagen pero dejó en claro que no le molestó que su novio haya mostrado un momento íntimo. “Buena. Rubio hermoso. Te amo”, escribió sin mencionar detalles de las postales.

Por su parte, Ángela, por el momento, no realizó publicaciones en sus redes sociales junto a su novio; sin embargo, no oculta su romance y en los últimos días, negó ante los medios que estuviese embarazada, ya que los rumores respecto a ella indicaban que se convertiría en madre. Entre risas, en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece), negó esta información y confirmó que su pareja se convirtió en padre, recientemente.

La pareja blanqueó su relación en mayo (Foto Instagram @gabriel.mikelovich)

“Mi novio sí acaba de ser papá con su ex. No la conocí todavía, pero es una bebé hermosa”, explicó la cantante sobre la situación que atraviesa actualmente, y por el cual podría haberse creado una confusión respecto a una posible maternidad de su parte. Desde el comienzo de su relación, la cantante se enfocó en aclarar que cuando comenzó su noviazgo ella sabía que Gabriel esperaba su primera hija con su expareja, por lo cual no hubo una superposición de vínculos.

Gabriel se convirtió en padre (Foto Instagram @gabriel.mikelovich)

En esa línea, señaló que no estaba en sus planes ser madre, y que actualmente está enfocada en su carrera laboral. En las próximas semanas, terminará su gira por el país y luego se unirá a los shows del grupo musical Los ángeles azules en Estados Unidos, ya que la banda la invitó para formar parte de aquellos especiales momentos en el exterior.