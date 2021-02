Julieta Prandi acusó a su exmarido: “Dejó a mis hijos en la vereda como si fueran basura”

Julieta Prandi dio detalles del día en el que su marido le dejó a sus hijos en la puerta de su casa. Según relató la actriz, Claudio Contardi hizo una guardia de más de una hora para dejarle los niños. “Los dejó en la vereda como dos paquetes de basura”, afirmó la actriz, quien anunció que amplió la denuncia por abandono de persona.

“Tenemos un régimen en el que lunes y martes mis hijos están conmigo; miércoles y jueves con su papá y los viernes, sábado y domingo son alternados. En ese alternado a él le tocaba este fin de semana y a las doce del viernes los trajo de prepo”, comenzó el relato la actriz, en Nosotros a la mañana (eltrece).

Según agregó, como no había nadie en su casa, ya que ella estaba trabajando, él estuvo desde las doce del mediodía patrullando en el auto con sus hijos. “Cuando la vio aparecer a la chica que me ayuda le dijo: ‘Yo te los dejo’. Ella le decía que eran sus días y que no podía hacerse cargo. Los dejó ahí en la vereda como dos paquetes de basura y se mandó a mudar”, sostuvo.

Julieta Prandi junto a su exmarido, Claudio Contardi cuando aún estaban casados Instagram @Julieta Prandi

La angustia de la actriz se acrecentó porque sus hijos tuvieron que acompañar a la empleada a hacer la denuncia por abandono de persona contra su exesposo. “Encima mis hijos, además de toda la violencia y la situación de abandono que tuvieron que atravesar, tuvieron que ir a la comisaría porque ella tuvo que hacer la denuncia sobre lo que había pasado en la Comisaría de la Mujer. Es todo un disparate que no termina más”, agregó Prandi.

Julieta Prandi contra su exmarido: "Dejó a mis hijos como paquetes de basura"

Las escenas, dijo, también impactaron en el día a día de los niños. “Mateo tiene 10 años y Rocco cinco. Mateo no entendía muy bien por qué hacía una guardia a su propia madre porque estuvo una hora y media mirando la casa. Mucho menos entendió cómo el padre los dejó en la vereda. Pao, la señora que trabaja en casa, le decía yo no los puedo recibir, que no me corresponde. Él le respondía ‘acá te los dejo, yo me voy, no los aguanto más’”, indicó.

“Rocco es chiquito y no lo manifiesta con palabras, pero sí se despierta de noche. Mateo estaba en shock, estuvo llorando y estamos con noches difíciles porque se despierta y llora a la noche”, sintetizó.

