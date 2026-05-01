Oriana Sabatini reveló por qué Catherine Fulop es fundamental para ella desde que nació su hija Gia

Oriana Sabatini vive un momento muy especial a nivel profesional: lanzó su primera novela, Podría quedarme acá (Penguin Argentina), la cual presentará el domingo 3 de mayo en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. A nivel personal, fueron dos meses de alegrías, cambios, ajustes y pocas horas de sueño tras el nacimiento de su hija Gia. Desde que hizo pública la noticia de que se convertiría en mamá, la cantante hizo partícipe al público de los avances del embarazo y no dudó en mantenerlos al tanto también después del parto. Fue en este contexto que se sinceró sobre el rol fundamental que ocupa hoy su propia madre, Catherine Fulop, en esta nueva etapa de su vida.

Antes de la llegada de Gia, Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini se instalaron en Roma, Italia, para acompañar a Oriana, junto a su hija Tiziana, tía y madrina de la bebé. Y fiel a su estilo, la actriz venezolana fue la primera en gritar a los cuatro vientos su felicidad por el nacimiento de Gia. “¡Oficialmente soy abuela! Gracias Ori y Paulo por este regalo tan perfecto. Prometo malcriarla con amor y devolverla bañadita", expresó en sus redes sociales.

Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala nació el 2 de marzo en Roma (Foto: Instagram @orianasabatini)

Ahora, Oriana reveló detalles de cómo es Cathy en su nuevo rol de abuela. “Mi mamá los tiene a todos muy cortitos”, aseguró en Vuelta y media (Urbana Play). Explicó que establecieron una rutina con Gia, la cual se respeta “a rajatabla”, y su madre “se volvió medio osa” con la pequeña.

Oriana aseguró que Cathy es una abuela "increíble y excelente" (Foto: Instagram @fulopcatherine)

“No es muy buena abuela, lo que sigue. Es increíble, excelente. Yo no podría estar haciendo nada de esto si no fuese por mi madre”, se sinceró la cantante. “De verdad. Uno se imagina que la puede necesitar a su propia madre en el posparto, pero no a este nivel. Realmente es gracias a ella que puedo disfrutar de este sueño que estoy cumpliendo", sostuvo. Si bien remarcó que su madre la acompañó incondicionalmente durante toda su vida, actualmente ese apoyo se nota aún más.