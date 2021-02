Emanuel Ortega y un mensaje de aliento a Julieta Prandi, en el medio del conflicto con su ex

Julieta Prandi asegura vivir “una pesadilla” desde que a finales de 2019 decidió firmar el divorcio de su exmarido, Claudio Contardi, a quien denunció por “violencia familiar”. Tras un angustiante episodio que la modelo y conductora vivió este fin de semana, en el que se vieron involucrados los hijos de ambos, su actual novio, Emamuel Ortega, salió en su defensa.

La expareja, que comparte la custodia de Mateo, de 9 años, y Rocco, de 5, se relaciona a través de un régimen de comunicación establecido por la Justicia. El viernes, según relató hoy la modelo en diálogo con Nosotros a la mañana, correspondía a su exmarido cuidar de los nenes. Sin embargo, fue a la casa de su ex y los dejó en la puerta.

“Yo no saldría a hablar si no estuviéramos desde hace dos años en el mismo punto de esta batalla desigual con un machismo enorme dentro de la Justicia. Tenemos un régimen donde lunes y martes los chicos están conmigo, miércoles y jueves con su papá, y viernes, sábados y domingos son alternados. Este fin de semana que pasó le tocaba a él y él decidió el viernes a las 12 traerlos de prepo”, dijo Prandi en comunicación telefónica con el ciclo de eltrece y agregó: “Como no había nadie en casa porque yo estaba trabajando y Pao (que es quien me ayuda) llega a las 13.30, él estuvo una hora y media patrullando con el auto la casa y cuando la vio aparecer los dejó en la vereda”.

Tras lo ocurrido, Emanuel Ortega quiso apoyar públicamente a su pareja a través de un posteo que compartió en sus historias de Instagram. “Guerrera, valiente y entera”, fueron las palabras que el cantante dedicó ayer a su novia junto a una imagen de ambos.

Emanuel Ortega compartió ayer en redes sociales una publicación en defensa de Julieta Prandi

“Gracias, mi amor”, le contestó la modelo y replicó la publicación en su perfil en redes. Prandi, de 39 años, y el hijo de Palito confirmaron su romance a mediados de septiembre de 2020, y, desde entonces, la pareja se muestra cada vez más afianzada. A comienzos de año, disfrutaron de su primera escapada romántica con un viaje a la provincia de Córdoba, en donde además hicieron un paseo en avioneta. En el día de San Valentín, el cantante y la conductora también intercambiaron mensajes para celebrar el amor.

