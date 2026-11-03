Julieta Prandi no cree que Emanuel Ortega esté mal por su divorcio: la frase con la que descolocó a un periodista

A un mes de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, las repercusiones sobre el divorcio del año siguen en auge. En esta oportunidad fue la propia modelo la que se refirió al tema en una entrevista con Puro Show (eltrece) y puso en duda que su exmarido esté realmente sufriendo por la ruptura. “¿Hablas con él?“, le preguntó el notero; a lo que ella respondió: “No lo voy a contar. Es un tema privado”.

En otra parte de la entrevista, el cronista también le hizo saber que, según los dichos del entorno del músico, él estaría “destrozado” por lo sucedido. “¿Te consta?”, le lanzó muy dura la modelo; y agregó: “También dichos de personas cercanas dijeron un montón de cosas de mí que no tienen ni pie ni cabeza”.

“Todo lo que pasó me conmueve. Pero lo que me pasó es que ponen el foco en mi reacción en vez de ponerla en la falta de respeto y me parece que ese es el mundo del revés”, argumentó Prandi, muy enojada con los periodistas.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi se conocieron en el año 2020 a través de redes sociales (Foto: Instagram @jprandi)

Julieta Prandi reaccionó a los dichos de India, la hija de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil, sobre su separación

Otra de las declaraciones que llamó la atención en las últimas semanas fue la que realizó India Ortega, la hija de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil, quien salió a defender a su padre de las críticas en su contra y aseguró que ya se encuentra mucho más estable emocionalmente que los primeros días. Además, la joven reveló que no estaba de acuerdo con la forma en que la ex de su papá había comunicado la noticia. “Es un tema que se resolvió en privado, como tendría que haber sido desde el principio, y ya está, se terminó”, aclaró en comunicación con Desayuno Americano (América TV).

La hija de Ana Paula Dutil y Emanuel Ortega rompió el silencio sobre el difícil momento de su madre: “Le gritan cosas en la calle”

Al ser consultada sobre si las declaraciones de India la habían sorprendido, la modelo dijo: “No, hasta cierto punto no. Es parte de mi familia chica. Los hijos de él, a los cuales adoro y estuvieron en mi casa hasta último minuto. Merecen todo mi respeto y mi cariño, y lo van a tener siempre. Siempre van a tener las puertas abiertas”.

“Lo que pasa es que todo el mundo está opinando y todo el mundo está sacando conclusiones y queriendo opinar como si supieran cómo era por dentro la pareja y lo que habíamos arreglado. Me parece de más”, sumó.