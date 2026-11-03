Julieta Prandi cargó sin filtro contra Juan Alberto Mateyko tras su polémico posteo: “Profunda lástima”

Hace tres semanas, Julieta Prandi anunció, mediante una historia de Instagram, su separación de Emanuel Ortega tan solo 27 días después de haberse casado, pero el escándalo alrededor del final de su relación —que incluye desde filtraciones de chats, terceras en discordia y hasta un viaje internacional— está lejos de silenciarse. El lunes 2 de noviembre la modelo volvió a su trabajo en la radio, habló con la prensa y no se guardó nada. Particularmente, se refirió a los dichos que tuvo Juan Alberto Mateyko en su contra y le respondió sin rodeos.

Días atrás, Juan Alberto Mateyko, íntimo amigo de la familia Ortega, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que, sin filtro, cuestionó la forma en la que Prandi decidió exponer el final de su relación con Emanuel. Este lunes, antes de retomar su jornada en Sarasa (La 100), la modelo fue consultada por las acciones del locutor y no ocultó su desagrado. “No merece ni opinión. Mateyko no merece ni siquiera una opinión. Toda la gente que se burló del dolor ajeno, la verdad, merece mi más profunda lástima”, lanzó en diálogo con Intrusos (América TV).

"Mateyko no merece ni siquiera una opinión", sostuvo la modelo al ser consultada por los dichos del locutor (Foto: Instagram @jmateyko)

Pero, ¿qué fue lo que dijo Mateyko? El 18 de octubre, día del cumpleaños de Emanuel Ortega, compartió en su cuenta de Instagram una foto del festejo junto al cumpleañero, Sebastián y Palito Ortega y su amigo Norbi Román y le dejó un mensaje al músico: “Me hago responsable de lo que escribo. Vos no sos merecedor de un comunicado oficial (como en la triste época de la dictadura) para un final de relación con tu pareja, por quien pusiste el pecho públicamente, por el triste momento que estaba atravesando, y la voy a visibilizar, Julieta Prandi. Así no”.

El duro posteo de Juan Alberto Mateyko contra Julieta Prandi durante el cumpleaños de Emanuel Ortega (Fuente: Instagram)

Al momento de la publicación, que coincidió no solo con el cumpleaños de Ortega sino también con el Día de la Madre, Prandi estaba de vacaciones en Río de Janeiro con su mejor amigo Sebastián Waizer y fue justamente él quien reveló cómo tomó ella las agresiones que recibió ese día. “Pésimo, se puso a llorar”, contó en diálogo con Los profesionales de siempre (elnueve).

“¡Era el Día de la Madre, era el cumple de Emanuel!”, cuestionó Waizer. “Ellos se quieren mucho. ¿Y sabés lo que a mí me duele de esto? Yo no voy a hablar mal de Emanuel, pero ellos no pueden conectar por todo el acoso que está sucediendo. No saben si empezaron un duelo todavía. Una pareja de seis años va a entrar en un proceso de duelo más por el momento de la vida en el que están los dos”, sostuvo. “Pobrecitos estos dos pibes que están aturdidos y seguramente cada uno va a defender lo suyo”, advirtió, para dejar en claro que iba a defender a su amiga.

Al momento del posteo de Mateyko, Prandi estaba en Brasil con su amigo Sebastián Waizer y él reveló que la modelo "se puso a llorar" cuando lo vio (Foto: Instagram @jprandi)

Cabe mencionar que, tras anunciar su separación, Prandi viajó a Brasil con su mejor amigo, en la misma fecha en la que tenía previsto irse de luna de miel con su ahora exmarido. “Necesité estos días para encontrarme. Me tomé una semana para mí. Sebas se pudo quedar tres días y después me quedé sola”, le explicó a LAM (América TV). El fin de semana, en tanto, publicó varias postales de su estadía, que incluyó relax en la playa, caminatas y tours gastronómicos, y expresó: “Y en algún rincón del mundo, siempre existe Río. Obrigado, Brasil. Gracias, amigo, por estar siempre a mi lado”. Si bien su perfil de Instagram es público, para limitar la interacción con sus seguidores decidió mantener los comentarios cerrados.