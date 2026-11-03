Preocupación en Aptra por la intimación de la Justicia a raíz de una denuncia de Marcelo Polino

La Inspección General de Justicia resolvió intimar a Aptra, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas liderada por Luis Ventura, a raíz de una denuncia efectuada por Marcelo Polino por falta de transparencia en los números de la entidad.

A través de la resolución N.º 862/2026, el organismo hizo lugar a la presentación del periodista y declaró irregular e ineficaz la Asamblea General Ordinaria realizada el 30 de julio de este año, a la vez que anuló todas las decisiones que se tomaron en ella. Polino había reclamado el hecho de que los socios no tuvieron a su alcance en tiempo y forma la información y los balances necesarios para saber qué iban a votar.

Luis Ventura está al frente de Aptra desde diciembre de 2015

Asimismo, la IGJ dispuso la intervención del Departamento de Denuncias y Fiscalización para que actúe como veedor e inspeccione la totalidad del proceso de regularización institucional de Aptra. Para ello, además, requirió el reempadronamiento formal de los socios en un plazo de 15 días hábiles, invalidando el proceso previo de actualización de datos que la entidad había realizado entre agosto y septiembre.

Una vez finalizado el padrón definitivo, las autoridades deberán convocar a una nueva asamblea dentro de los 30 días hábiles para tratar el orden del día anulado, con la garantía de que el balance y la documentación contable sean accesibles para los socios sin requerir entrevistas ni turnos previos.

También se exige a la entidad comandada por Ventura la regularización contable e institucional. Debe rubricar el Libro de Registro de Asociados en un plazo de 10 días hábiles y, en 45 días hábiles, actualizar los libros desatendidos, inscribir a las autoridades vigentes y presentar los estados contables adeudados desde 2018 hasta la fecha.

Marcelo Polino realizó una denuncia tras la Asamblea General Ordinaria realizada el pasado 30 de julio

Otro de los requisitos es la aclaración sobre la doble entidad de Aptra. En ese sentido, se le otorga un plazo de 15 días hábiles para detallar la relación y la titularidad patrimonial-bancaria entre la entidad actual y otra registrada con el nombre de “Aptra: Periodistas de Televisión de la República Argentina”.

Finalmente, la IGJ advirtió que el incumplimiento de dichas pautas o la obstrucción a los veedores para el desarrollo de sus tareas facultará al organismo a solicitar la intervención administrativa de la institución al Ministerio de Justicia de la Nación.

En diálogo con Ciudad Magazine, Luis Ventura apuntó contra Polino: “Marcelo coaccionó a la comisión directiva para que tome partido en favor suyo tras la acusación de Evelyn von Brocke. Fuimos a una asamblea y se votó. Después, Polino empezó a reclamar balances. Decía que era amigo y familia mía. Veo animosidad con una entidad que lo bancó. Me pidió que lo defienda, respondo en la Justicia contra Von Brocke y ahora me hace esto”.

Luego, se refirió a la presunta falta de trasparencia: “Si faltan detalles en los números es por la inactividad. Nos olvidamos de los años de pandemia en que no se podía salir a la calle, cuando estuvimos operando a la mínima expresión y se fueron dos empleados”. En ese sentido, señaló: “Estamos intentando reconstruir cómo se tomó la decisión dentro de la entidad porque hubo cambios de personal en el medio. Incorporamos nuevos profesionales que quizás no actuaron de la mejor manera, posiblemente por no conocer en profundidad cómo funciona la institución”.

LA NACION se comunicó con Luis Ventura y con Marcelo Polino para obtener mayores detalles, pero las partes involucradas aún no ofrecieron respuesta.

Con información proporcionada por Nieves Otero