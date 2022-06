Julieta Prandi y el Tucu López se cruzaron en vivo por el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas

Julieta Prandi y Tucu López protagonizaron un tenso cruce en vivo el viernes por la mañana. Los conductores de Es por ahí (América) tuvieron opiniones dispares sobre la disposición del Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires que regula el uso el lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas y cada uno justificó su postura.

La discusión entre los conductores comenzó cuando la periodista Diana Deglauy se refirió al anuncio que hizo la Ciudad el jueves por la tarde. “A partir de hoy es obligatorio que en las escuelas se utilice el lenguaje tradicional, nada de e, x, @, ni de chiques ni de nada. Esto es obligatorio en todos los niveles de enseñanza y tanto en la escuela pública como en la privada”, comentó.

Los conductores de Es por ahí (América) cruzaron opiniones sobre la prohibición del lenguaje inclusivo (Foto: Instagram @esporahitv)

Prandi coincidió con la disposición ministerial y opinó: “Está atrasando el aprendizaje y a mí me parece que está perfecto, más allá de que no te va a cambiar una letra, de verdad, en las enseñanzas los chicos no comprende los textos ni como se escribe y creo que esto confunde mucho”.

Sin embargo, su co-conductor no estuvo de acuerdo y se lo hizo saber. “¿Sabés qué creo yo? Yo no coincido con vos en este sentido, yo creo que una letra, si vos no te identificás con un género binario, te cambia totalmente. Por otro lado no se enseña lenguaje inclusivo...”, manifestó, pero su compañera lo interrumpió y comentó: “Pero se puede decir ‘chicos y chicas’”.

El tenso cruce en vivo entre Julieta Prandi y Tucu López

El locutor volvió a enfatizar en su postura: “Si vos no te identificás ni con chicos y chicas, tenés que tener otra representación lingüística. Lo que digo es que para mí no se enseña el lenguaje inclusivo en las escuelas, sé que mucha gente se enoja, se pone mal”. En ese momento, Deglauy tomó la palabra y remarcó: “Las instituciones mandan correos electrónicos en inclusivo y eso es lo que quiere atacar el Gobierno de la Ciudad”.

Al escucharla, López replicó: “Está bien que los mails lo manden en el inclusivo, porque si yo no me identifico con un género binario como chico o como chica, me tengo que sentir representado por la institución”. En esa misma línea, agregó: “Cualquier cosa que se prohíba y que nazca de una necesidad socio cultural, yo creo que es un pifie a nivel sistema, porque si vos prohibís algo que esta sucediendo, lo que va a pasar es que se va a exacerbar”.

Julieta Prandi y Tucu López protagonizaron un tenso cruce en vivo por la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas (Foto: Instagram @jprandi / NEGRO_LUENGO)

Guido Záffora por su parte, se mostró a favor de la postura de López y se refirió particularmente al significado de la palabra “prohibición”. En ese instante, en pleno debate, Prandi se cruzó de brazos y llamó al silencio pero escuchó atenta la conversación.

¿Por qué te jode, en qué te cambia, qué te molesta si con esa forma de hablar alguien se siente mejor? Hay un pibe, una piba, une pibe, no sé llamalo como vos quieras, pero hay alguien, una persona que está buscando su identidad y se siente incluido de esa forma”, sentenció el conductor y dio punto final a la charla.