Julieta Prandi lloró al aire al escuchar la dura experiencia de Ángela Leiva: “Vi un espejo en vos”

Julieta Prandi rompió en llanto al escuchar el relato de violencia psicológica y laboral que Ángela Leiva sufrió con su expareja y exmanager. Conmovida y emocionada, la conductora recordó su propia historia con su exmarido, padre de sus dos hijos y con quien estuvo casada durante 12 años. “Son las mismas frases que escuché yo”, aseguró.

Este lunes, Leiva fue invitada al programa Es por ahí (América) para hablar de su carrera musical y su próximo show en el Luna Park. “En mi caso, haberme empoderado significa haberlo hecho sola con tantas dificultades. ¿Viste cuando remás en dulce de leche?”, comenzó diciendo la cantante, en referencia lo que vivió junto a Mariano Celaya, su expareja y también exmanager, quien de acuerdo a lo relatado por la artista en varias ocasiones, ejerció violencia psicológica y laboral hacia ella cuando ella le informó que quería separarse.

Julieta Prandi lloró al aire por la violencia que padeció Ángela Leiva

La historia de Leiva conmovió a Prandi, quien empezó a hacer un paralelismo con su propia experiencia. “Cuando te empezás a encontrar con trabas y personas que te impiden avanzar, poder ir contra la corriente y poder desafiar...”, dijo sin poder terminar la frase. Luego siguió: “Son adversidades del destino, pero también demuestran la fortaleza y talento tan grande que tenés, porque estás a punto de llenar un Luna Park, estás rompiéndola con tu música y ganaste un premio Gardel en 2020″.

En sintonía con las palabras de Prandi, Leiva recordó: “Es loco, pero justo ese disco (con el que gané el Gardel) fue el primero que hice desde esa nueva etapa en la que me abrí de la situación que estaba viviendo con mi exrepresentante y expareja. Tomé las riendas de mi carrera, grabé ese disco y gané el Gardel. Nunca antes lo había ganado”.

La conductora debió secarse las lágrimas Captura

Al ser consultada sobre quiénes fueron su sostén para realizar el “click” para salir de esa relación, la cantante detalló: “Mi familia siempre estuvo y va a estar, pero tuve el apoyo de un amigo, Ale Romero, que hoy es mi manager, que me acompañó y escuchó. Me dio un empujón para entender la vida desde otro lugar y a comprender por qué me pasaban las cosas y a resolverlas. Todos tenemos las herramientas dentro, pero no nos enseñaron a usarlas”.

En ese momento, Prandi aprovechó para indicar: “Esto te lo digo ya como mujer y no como conductora. Cuando te dicen que sin ellos no vas a poder, que no servís para otra cosa y que ellos son en realidad tu talento y tu poder, salir a desafiar eso es lo más...”. La conductora no pudo terminar la frase y, con la voz quebrada pidió disculpas.

En un momento del programa, a Julieta Prandi se le quebró la voz Captura

Cuando logró recuperar el aliento, con lágrimas en los ojos Prandi continuó: “Leí tu historia y son las mismas frases escuché yo. Leí eso y dije: `Es por ahí´. Pero escucharlo hace que uno se lo crea. Uno se cree que no puede, te lo hacen creer”.

Por su parte, Leiva explicó: “Cuesta mucho salir del lugar al que nos llevan, de llegar a sentirnos un trapo de piso, y el trapo de piso tiene más valor que una. Es muy loco. En mi caso, nací cantando y estuve ocho años con él y de repente faltaba que me dijera que me había parido”.

Julieta Prandi comparó su experiencia con la de Ángela Leiva Captura

A su vez, Prandi enumeró otras frases que recibió durante su calvario: “Existís por mí”, “Ya estás grande”, “Ya estás vieja”. La conductora continuó describiendo su experiencia y la comparó con lo vivido por Leiva: “Uno va haciendo el luto antes de tomar la decisión. Yo estuve más o menos tres años antes de tomar la decisión, como vos. Te entiendo tanto. Pasar esos momentos de silencio y angustia bajo esa presión y violencia... y encima también se quedaba con tu dinero”.

Muy sincera y con los sentimientos a flor de piel, Prandi indicó: “Ví un espejo en vos, por eso esta entrevista me moviliza mucho, porque era como hablar de mí. Me encanta que te vaya bien. Fue tu música la que se ganó un Gardel, no los consejos y las palabras de él”.