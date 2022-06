La hija de Mauro Viale lanzó un podcast para contar “la verdad” sobre la muerte de su padre

El 11 de abril de 2021 la muerte de Mauro Viale conmocionó al país. El periodista de 73 años sufrió una serie de complicaciones tras haber contraído coronavirus lo que desencadenó en una neumonía bilateral. A un año del trágico episodio, su hija Ivanna Viale grabó un podcast donde promete contar “sin filtros ni censuras” toda la verdad sobre qué pasó realmente con su padre.

El conductor de A24 y América estuvo internado en el sanatorio Los Arcos de Palermo luego de que su cuadro de coronavirus se agravara. Si bien los últimos días presentó una leve mejoría la situación cambió y falleció ese domingo de abril por una trombosis que le provocó un infarto masivo. Su partida impactó profundamente en los medios de comunicación y, como era de esperar, la sociedad argentina se conmocionó por las circunstancias en las que se produjo su partida.

Mauro Viale falleció el 11 de abril de 2021 tras una serie de complicaciones producto del coronavirus

Ahora su hija Ivanna decidió grabar un podcast titulado Mauro Viale, La Pura Verdad para narrar la historia de su padre. “Para los medios de comunicación su muerte fue una conmoción nacional, la gente, su público, sus seguidores no salen de su asombro. Acá les voy a contar sin filtros y sin censuras absueltamente toda la verdad. Mauro Viale se fue de esta vida antes de tiempo, no era su momento”, dijo durante el primer episodio disponible en Spotify.

”Él dejó la vida de manera abrupta, impactante y traumática llena de dudas y puro dolor. No solo para mí que sigo sin entender y sin creerlo, sin aceptar su muerte sino también para aquellos que lo escuchaban y lo veían todos los días durante su larga carrera”, sostuvo Ivanna.

Ivanna adelantó que contará en su podcast toda la verdad sobre su padre Gentileza: Ivanna Viale

Asimismo, la hermana de Jonatan Viale reflexionó sobre el impacto que tuvo la partida de su padre. “Siento que todo puede venirse abajo con tanta facilidad, todo puede cambiar en un instante. La fragilidad de la vida me sorprendió sin darme tiempo, sin poder prever que mi papá iba a morir de esa manera inexplicable”, indicó.

Durante una entrevista con LA NACION, la hija de Mauro contó el impacto que le significó su muerte. “A veces me pongo a escuchar audios para oír su voz o veo videos que tengo de él, miro sus fotos, me consuela, me calma”, sostuvo. Además reveló el sufrimiento de sus hijos por la partida de su abuelo. “Lucas, mi hijo más chiquito me pregunta por ‘el abuelo loco’, así lo llamaba por la hermosa, genial y divertida relación que tenían. La otra vez me consultó: ‘¿El abuelo ya no existe más, no?’”, subrayó.

"Él ya no está conmigo ni con todos nosotros que lo amábamos con el alma”, dijo Ivanna en el primer episodio de su podcast Gentileza: Ivanna Viale

En su podcast también habla sobre la sorpresiva partida de su padre: “Siempre imaginé la vida con un papá longevo, como esos hombres que viven hasta los 90 y pico y aún están impecables. Bueno, eso no sucedió. Él ya no está conmigo ni con todos nosotros que lo amábamos con el alma”.

Ivanna reveló que su objetivo es “decir la verdad sobre lo que realmente sucedió con su padre”. Su intención repasar su historia, su vida y su trayectoria y que sus palabras sirvan para tenerlo siempre presente. “Lo cuento para los que lo quisieron mucho no lo olviden y para quienes no lo conocieron sepan que existió un maestro del periodismo único e inigualable y a través de cada palabra que estoy diciendo lo conozcan cada vez un poco más”, indicó.

Qué dijo Ivanna sobre la vida de su padre Mauro Viale

En el segundo episodio de casi nueve minutos de duración, Ivanna contó detalles sobre la infancia de su padre y lo impactante que fue para el la muerte de su propio padre. “Un día lo llamaron por teléfono y le dijeron ‘Mauro tu papá se descompuso vení al hospital rápido’. Salió corriendo pero cuando llegó al hospital le avisaron que había fallecido. Fue un golpe inesperado para él porque partir de ese momento se tuvo que hacer cargo de la economía de su casa”, contó su hija.

Además contó que su abuela quería que su padre fuera contador por lo que estudió economía, pero su pasión por el periodismo y el deporte hicieron que se acercara al mundo de los medios y así llegó a Radio Rivadavia. Ivanna contó: “Le dijeron que se fuera, que no había lugar para el, pero el volvía todos los días. Hasta que en un momento no tenían gente para hacer una nota y alguien lo llamó ‘¿Che vos pibe, estas para salir ya mismo a hacer esta nota’', le dijo José María Muñoz”. Y así empezó todo.

En el segundo episodio, Ivanna contó como su padre conoció a su madre Leonor Schwadron Instagram @vialejonatan

Por ultimo reveló cómo su padre conoció a su madre Leonor Schwadron “Un amigo suyo organizó una salida de a cuatro porque estaba muy enamorado de mi mamá y supuestamente a la otra chica se la iban a presentar a mi papá”, contó. Sin embargo, la idea original no resultó y desde ese día Mauro y Leonor no se separaron más. Además, Ivanna mencionó que en alguno de sus próximos episodios también hablará de su hermano Jonatan.