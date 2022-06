Darío Barassi apuntó contra una estrella de fútbol internacional: “No me gustó nada, voy a hablar con él”

Con su habitual carisma y humor, Darío Barassi condujo una nueva edición de 100 argentinos dicen (eltrece), uno de los programas sensaciones de la franja y que lo posicionó como uno de los rostros más importantes de la señal. En este concurso televisivo, se enfrentan distintas familias y responden preguntas de diversas índoles para llevarse una importante suma de dinero. No obstante, una de las preguntas que preparó la producción para este viernes, le recordó a las polémicas declaraciones que hizo una estrella de fútbol internacional y el conductor hizo su descargo en vivo.

Este viernes, Darío Barassi invitó al centro del estudio a uno de los participantes de la familia Heredia para que juegue “dinero rápido”, en la que el jugador tiene que responder cinco preguntas de manera rápida antes de que se acaben los 20 segundos. Una de ellas, era la edad del futbolista francés Kylian Mbappé, y el participante respondió 24 años.

Sin embargo, la respuesta era 23 y el conductor se sorprendió por la juventud del deportista: “¿Veinticuatro años tiene este pibe? Millonario”, manifestó el comediante y le tiró un dardo venenoso: “No me gustó lo que dijo del fútbol de acá, no me gustó nada... voy a hablar con él”, dijo Barassi haciendo referencias a las declaraciones que hizo el deportista hace algunas semanas con respecto al nivel futbolístico en Sudamérica.

Kylian Mbappé, jugador del París Saint Germain y de la selección francesa, menospreció a las selecciones sudamericanas por su bajo nivel futbolístico. Thibault Camus - AP

Las polémicas declaraciones de Kylian Mbappé que molestaron a Darío Barassi

Hace algunas semanas, el futbolista, considerado como uno de los mejores a nivel mundial, realizó una declaración que hizo ruido en este lado del mundo. El delantero comparó las selecciones europeas con las sudamericanos y sus palabras generaron controversia: “Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan”, manifestó.

Hace pocos días, también Lionel Messi se refirió a las polémicas palabras de su compañero de ataque en el París Saint-Germain. “No vi cómo lo dijo, ni qué dijo. Pero muchas veces lo hablábamos con los chicos de España cuando volvíamos de una eliminatoria”, declaró “La Pulga” en TyCSports, y agregó: “¿Sabes lo difícil que sería para ustedes clasificar al Mundial si tuvieran que ir a jugar allá? Colombia, la altura, el calor, Venezuela… todos tienen un condicionante diferente que hace que sea muchísimo más difícil y aparte son grandes selecciones con grandes jugadores”.