Katie Holmes se refirió a un posible regreso de Dawson’s Creek: “Hemos hablado a menudo sobre eso”

Si Brandon y Brenda llegaron para mostrarle al mundo las vivencias un poco pueriles de los adolescentes de Los Ángeles, Dawson y sus amigos aparecieron como su contracara: serios, con sueños de gigantes y problemas verdaderos, este grupo de chicos del pueblo costero de Dawson’s Creek eran capaces de manejarse con una madurez por momentos abrumadora. Y, al igual que ocurrió con el éxito ideado por Aaron Spelling, el ciclo marcó a toda una generación y catapultó a la fama a sus jóvenes protagonistas. Tanto, que los millones de fans que cosechó la serie no dejan de fantasear con la posibilidad de un reencuentro en pantalla.

Una de sus protagonistas, Katie Holmes confirmó esta semana durante una entrevista en el marco de las charlas de Kering Women in Motion en el Festival de Cine de Cannes que se llevaron a cabo múltiples discusiones sobre el reinicio de Dawson’s Creek con sus protagonistas, la actriz de Batman reinicia y sus colegas Michelle Williams, Joshua Jackson y James Van Der Beek, entre otros.

“Ha habido muchas discusiones a lo largo de los años. A todos nos encantó la experiencia”, dijo Holmes. “Pero sentimos que debemos proteger el programa. El espectáculo fue una cápsula del tiempo y ponerlo en el mundo de hoy podría empañarlo un poco. Fue justo antes de que todos tuvieran un teléfono y redes sociales y todo eso, así que había una inocencia entre los personajes, que era una de las cosas que creo que a la gente le gustaba del programa . Por eso, la idea de ponerlo en el escenario del mundo de hoy... No estoy segura”.

“A menudo hemos hablado de eso. Pero por ahora, seguimos diciendo que hasta que haya una razón real para hacerlo...”, cerró el tema. En la misma charla, Holmes ahondó en su carrera como actriz, guionista, directora y mentora de jóvenes cineastas a través de su asociación con Film AlUla de Arabia Saudita. Como cineasta, la madre de Suri Cruise acaba de estrenar Rare Objects en los cines estadounidenses. Su recorrido detrás de cámara incluye, además, Alone Together (2022) y All We Had (2016).

Al respecto, indicó que su pasión por el cine y su experiencia como actriz resultaron un factor clave para asumir el rol de líder en el set. Holmes no es la única actriz que en el último tiempo decidió incursionar en la dirección o la producción, y ella sabe que eso obedece a un fenómeno que evidencia el progreso de las mujeres en el mundo del espectáculo. “ Cuando empecé a trabajar, en los años 90, no me tocó hacerlo ni una vez con directoras, productoras ejecutivas o directoras.. Solo recuerdo un puñado de directoras que dirigieron algunos episodios de Dawson’s Creek ”, rememoró.

“Haber estado en el set durante tanto tiempo hace que lo sienta como un segundo hogar”, señaló. Y, sobre el pasaje a la silla de directora, Holmes indicó: “Me siento cómoda allí. Saber que cuando entrás, conocés este trabajo y la dinámica. Al trabajar con actores siendo actriz, creo que sé lo que sienten y espero que se sientan más cómodos porque sé que soy una de ellos. Soy una de ustedes. Estamos todos juntos. Ahí hay una zona de confort”.

Las tres películas que dirigió Holmes fueron producciones cinematográficas independientes, pero no solo en su rol de directora, sino también en su histórica función de actriz, se mantuvo alejada de los grandes estudios desde que se convirtió en el interés amoroso del héroe de Ciudad Gótica en el film de 2005. Sin embargo, aseguró que está dispuesta a volver a las grandes ligas si le ofrecen un rol interesante. “Claro que sí. Batman Regresa fue una experiencia maravillosa. Me encantó trabajar con Chris Nolan. Aprendí muchísimo sobre el alcance de una gran producción, sobre los sets. La fotografía, todo, fue simplemente increíble”.

