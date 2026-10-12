Keanu Reeves donó el 70% de su sueldo de Matrix a hospitales infantiles y financia en secreto investigaciones contra el cáncer

La historia de vida de Keanu Reeves inspira a muchas personas por su marcada resiliencia. Durante la década del 90, el artista afrontó circunstancias completamente adversas al enterarse que su hermana, Kim, sufría leucemia. Tiempo más tarde, sufrió el fallecimiento de su hija Ava y su pareja, Jennifer Syme.

En el año 1991, su hermana fue diagnosticada con leucemia, un tipo de cáncer que afecta los tejidos encargados de producir las células de la sangre. Desde ese momento, Reeves pausó su carrera profesional y se hizo cargo del cuidado de su ser querido, poniéndose a integra disposición para ayudarla con sus necesidades básicas mientras afrontaba los invasivos métodos de recuperación.

Keanu Reeves y su hermana Kim

Durante 10 años, Kim luchó contra la enfermedad y pudo curarse satisfactoriamente. En ese interín, Reeves protagonizó, en 1999, la película Matrix, por la que recibió un suculento cachet económico. Según consignó la página Los Angeles Times, recibió 10 millones de dólares por adelantado para estar al frente de una producción que luego daría otros 35 millones, aproximadamente, de ganancias cuando se convirtió en un furor absoluto.

Tras percibir las cuantiosas ganancias, Reeves tomó la decisión de donar el 70% de ese monto a entidades benéficas que estén al frente de las investigaciones para mitigar la leucemia. A su vez, también fundó en el 2000 su propia entidad, aunque no lleva su nombre.

Hugo Weaving (izq.) Y Keanu Reeves aparecen en una escena de "The Matrix Reloaded" REUTERS/Melinda Sue Gordon/Warner Bros - Archivo

“Tengo una fundación privada que lleva funcionando cinco o seis años y que ayuda a un par de hospitales infantiles y a la investigación oncológica. No me gusta asociar mi nombre a ella; simplemente dejo que la fundación haga su trabajo”, expresó Reeves en una antigua entrevista con la revista Ladies’ Home Journal.

Otros gestos solidarios de Keanu Reeves

El actor, a lo largo de su carrera, tuvo varias deferencias hacia sus colegas que lo posicionaron como una celebridad respetada en Hollywood.

Además de su retribución económica para ayudar a instituciones oncológicas, Reeves recibió elogios por su amabilidad y cercanía con los trabajadores de la película John Wick, a quienes les regaló un reloj personalizado a cada uno de ellos con su nombre y un agradecimiento por su dedicación.

Los relojes que regaló Keane Reeves

Por otra parte, en 2006, cuando protagonizaba el film La casa del lago se enteró que un asistente de cámara atravesaba un grave problema económico, a tal punto de tener que vender su casa para costear deudas. A raíz de ello, de manera completamente desinteresada, contribuyó a la causa con un “bono de navidad” el cual consistía de una suma de 20.000 dólares.