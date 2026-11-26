Después de la eliminación de Luciana Geuna, los participantes de MasterChef Celebrity arrancaron una nueva ronda de desafíos. En esta oportunidad, los miembros del jurado dejaron de lado las evaluaciones individuales y quisieron ver cómo se desempeñaban trabajando en equipo.

Hernán, de Mala Fama, el poseedor de la medalla dorada, fue el encargado de dividir a los ocho concursantes que participaron del programa de este miércoles en dos equipos. Y, a diferencia de otros compañeros que obtuvieron beneficios similares en otras oportunidades, decidió no apelar a ninguna estrategia: las tres personas que estaban paradas más cerca de él quedaron en su equipo y los otros cuatro conformaron el otro.

Una lógica similar utilizó cuando le pidieron que eligiera al líder del grupo contrario. Le preguntó a Martita Fort si quería asumir ese rol y, ante su respuesta positiva, le delegó esa función.

Faltaba saber cuál era la prueba que, concretamente, debían enfrentar, y las tres campanas que se encontraban en la tarima del jurado tenían la respuesta. “Cada una de estas campanas guarda una preparación que sus equipos deberán cocinar. A medida que las descubramos, les vamos a contar a los dos capitanes de qué se trata cada una. Tomen nota, porque después deberán asignar cada preparación a un integrante de su equipo y, obviamente, explicarle el paso a paso”, les explicó Maru Botana.

En ese momento, Wanda Nara, la conductora del ciclo, les pidió a todos los participantes, menos a Fort y a Hernán, que abandonaran el estudio. “Anoten cada detalle porque lo que van a tener que realizar cada uno de los integrantes de sus equipos es la réplica de lo que está debajo de cada una de estas campanas”, reforzó Damián Betular.

La primera campana escondía una entrada: un paté de galletas de oliva y una confitura de frutos rojos. La segunda revelaba el plato principal: cordero con puré de arvejas y salsa de vino. La última, claro, guardaba el postre: una mousse de chocolate con frutos rojos y praliné de pistachos.

Betular, Botana y Dolli Irigoyen, quien una vez más reemplazó a Germán Martitegui, fueron los encargados de brindarles la información necesaria sobre cada una de las preparaciones, mientras Fort y Wanda —que decidió ayudar a Hernán— intentaban tomar nota de los ingredientes y los procedimientos para poder reproducirlas. Luego, los capitanes tuvieron un minuto para volver a leer las recetas.

Una vez que el resto de los participantes regresó al estudio, los equipos pudieron comenzar a cocinar. Esta vez no tuvieron que pasar por el mercado, ya que todos los ingredientes se encontraban en sus estaciones. Solo faltaba distribuir las preparaciones entre los integrantes.

En el equipo de Hernán, Rocío Robles quedó a cargo de la entrada, Mike Amigorena se ocupó del plato principal y Juli Poggio, del postre.

En el equipo de Martita, en tanto, Lizy Tagliani se encargó de la entrada, Sebastián Presta del plato principal y Pablo Giralt del postre. Los capitanes no podían cocinar: solo debían explicarles a sus compañeros lo que tenían que hacer.

La situación, como era de esperarse, se fue complicando. Las instrucciones de los capitanes no eran demasiado claras y las anotaciones tampoco ayudaban mucho. Robles fue una de las más contrariadas: había pedido no tener que hacer el postre, pero tampoco se sintió cómoda con la tarea que finalmente le asignaron. El hígado le daba asco.

Giralt, a su vez, fue el más demandante, mientras que Amigorena se negó en varias oportunidades a seguir las indicaciones. Por suerte, cuando el desafío llegó a la mitad, los capitanes pudieron volver a consultar las recetas para evacuar sus dudas.

Una vez cumplido el plazo, el primero en pasar al frente para que el jurado diera por inaugurada la ronda de degustación y devoluciones fue el equipo de Hernán de Mala Fama. “Hernán fue un gran capitán. Tenía muchas cosas para hacer y para transmitirnos”, indicó Robles a la hora de presentar la entrada.

La periodista deportiva confesó, además, que el desafío había sido doble para ella porque el hígado le daba “mucho asco”. Irigoyen, entonces, quiso saber si el capitán había probado el paté. “Sí, y bailaron los sabores en mi boca”, le respondió el cantante, haciendo uso de una frase que viene utilizando desde que comenzó el ciclo.

La chef probó inmediatamente la preparación y comenzó a bailar, provocando las risas de todos los presentes.

“El paté está súper sabroso. La confitura de frutos rojos está impecable. Es una pena que no esté igual”, señaló Dolli, en alusión al dibujo que formaba la salsa en el plato original. Botana coincidió: “Es el detalle que falta porque está muy rico, está muy bien la galleta. Con esa parte del emplatado hubiese estado perfecto”.

Luego llegó el turno de Amigorena y el plato principal. “Las costillas están muy bien. Está bien en punto, están prolijas. Al puré de arvejas le falta un poco más de mixeado; está un poco seco. La presentación está muy bien, a pesar de que el plato no es el mismo. La reducción tiene buen sabor, pero le faltó reducir el azúcar”, indicó Botana después de probarlo.

“Lograste un buen punto de cocción de las costillas, pero podrías haber logrado un mejor dorado. El puré está rico, pero con un pelín más de sal podrían haber bailado los sabores en tu boca. El gran problema es la salsa”, agregó Irigoyen.

Para el final quedó el postre de Poggio. “Comer una copa de chocolate, porque no es una verdadera mousse aireada, con una calidad de chocolate y la cantidad que trabajaste, es muy agradable, porque está muy rica. Le falta ese aireado que da el merengue suizo”, precisó Dolli. “A mí me gusta la mousse; me molesta que no haya reducción. No la veo”, sumó Botana.

Entonces llegó el turno del segundo equipo. “Martita fue exigente y despistada”, definió Lizy Tagliani a su líder. “A mí me gustó trabajar con ella porque para cada pregunta tenía una respuesta. Sabía lo que quería hacer”, aseguró, a su vez, Presta.

Después de probar la entrada preparada por Tagliani, Botana afirmó: “La galleta está muy bien, muy sabrosa, crocante y doradita. Al paté le falta un poco más de sal y el cognac no se siente tanto. Está rico, pero le falta un poco de sabor”. Irigoyen sumó: “Un muy buen trabajo, pero cuando salteás el hígado con los otros elementos que tenías, tiene que estar muy caliente. Se le tira el cognac, se corre la sartén un poco y ahí se prende. Pero tiene que estar caliente. Es un poco grosera la cantidad de paté”.

El plato principal, a cargo de Presta, parecía bastante parecido al original. Dolli llegó a elogiar el punto del cordero, pero, al probar la reducción de frutos rojos, hizo un gesto de desagrado y Maru la ayudó a encontrar un vaso de agua. “Cuidado con la salsa”, les advirtió a sus colegas, que todavía no habían probado la preparación.

Después del percance, la chef indicó: “Las costillas están muy prolijas, el puré es demasiado abundante: la guarnición no puede ser más grande que el ingrediente principal, que acá es la carne. La salsa es ácido puro. No tiene azúcar”. “Es una lástima, porque la costilla está ‘apucherada’ y la reducción es puro ácido”, coincidió Botana.

Las esperanzas del equipo, entonces, quedaron depositadas en el postre de Giralt. “La mousse está demasiado dulce. El aireado está mejor que el del otro grupo. Tiene muy buena reducción, se nota el sabor. Le falta el praliné, pero me gusta”, consideró Maru. “Esta sí que es una mousse porque tiene agujeritos; parece una esponja. Sí está un poco dulce y le falta tiempo en el abatidor. Si hubieses seguido cocinando la garrapiñada, te hubiese vuelto el caramelo y habrías logrado el praliné”, explicó Irigoyen.

Solo faltaba saber cuál había sido el equipo ganador, que pasaría a la noche de beneficios, y quiénes deberían jugarse su permanencia en el programa en la noche de última chance. Después de deliberar, los miembros del jurado decidieron que el grupo liderado por Hernán había sido el mejor de la noche.