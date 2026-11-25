La historia de la película Historia de un matrimonio (2019), en la que una pareja se disputa la custodia de su hijo, se queda corta si se compara con el agrio proceso judicial que desde el mes pasado protagonizan la actriz Halle Berry (Ohio, 60 años) y su exmarido, el actor Olivier Martinez (París, 60 años). El pasado 29 de octubre, Martinez —casado con Berry de 2013 a 2015 y divorciados oficialmente desde 2023 — ganó la custodia primaria de su hijo en común, Maceo Martinez, de 13 años, aunque los jueces denegaron la orden de alejamiento temporal que pidió y que pesaba contra la actriz, tras acusarla de abusar físicamente del adolescente. Acusaciones que la intérprete negó. En un nuevo documento judicial presentado el 23 de noviembre, al que este martes han tenido acceso medios como People y el Daily Mail, los abogados de Berry solicitan al juez que restablezca el acuerdo previo de custodia compartida con Olivier Martinez bajo el cual la expareja compartía el cuidado del niño durante la semana y alternaban los fines de semana. La próxima audiencia del caso está programada para el 17 de diciembre.

El escrito señala que la relación entre la actriz y su hijo Maceo se ha “deteriorado” durante el “prolongado periodo de separación” y que el adolescente está en un estado “desafiante” mientras permanece bajo el cuidado de Martinez. Los documentos presentados contienen los testimonios de la actriz y su actual prometido, el músico Van Hunt (Ohio, 56 años). Desde la última decisión judicial, solo puede ver a su hijo los lunes y martes y alterna las visitas los fines de semana con encuentros que deben concluir como máximo a las 20. “Mi preocupación era, y sigue siendo, que cuanto más tiempo permanezca Maceo bajo este régimen de custodia tan limitado, más afianzado se volverá su rechazo hacia mí y hacia mi autoridad parental, y más difícil será reparar nuestra relación madre-hijo”, escribe Berry. “A mi juicio, restablecer un régimen de visitas constante es también necesario para permitir que Maceo vuelva a conectar conmigo, sin que sienta que, al hacerlo, entra en conflicto con su padre”, declara la actriz de Cambio de vida y Gatubela.

Halle Berry fue vista de compras en Los Ángeles junto a su pareja, Van Hunt, y su hijo, Maceo Robert Martinez GAPZ, VALE - Byline: Byline: GAPZ, VALE/4CRNS

“Durante años, se me ha pintado como la mala de la película. Había expresado a Olivier y al tribunal mi preocupación por la exposición de Maceo a disputas entre adultos, su creciente alineación con las posturas de Olivier y su convicción, cada vez mayor, de que él debería decidir sobre cuestiones que, por lo general, corresponden a los padres. Al mismo tiempo, me di cuenta de que me convertí en la progenitora a la que Maceo asociaba con normas, expectativas educativas, recomendaciones de tratamiento y decisiones que no siempre eran de su agrado”, se lee en la solicitud.

La intérprete de la saga de X-Men expresa su preocupación por establecer límites que puedan interpretarse como abusivas en el contexto del litigio: “Quiero que Maceo tenga una relación sana y cariñosa con ambos padres. También necesito poder desempeñar mi papel como su madre. Eso implica quererlo y apoyarlo, pero también significa establecer normas, imponer consecuencias adecuadas, exigir responsabilidad, respaldar su educación y su tratamiento, y tomar decisiones que tal vez no siempre sean de su agrado. Considero que Maceo y yo necesitamos, con urgencia, restablecer un tiempo de convivencia regular y significativo, junto con una terapia conjunta inmediata, para que podamos empezar a reparar y fortalecer nuestra relación”. “No puedo recuperar la confianza, establecer coherencia ni reparar nuestro vínculo a través de un contacto esporádico y breve con Maceo”, continúa.

“Más distante y desafiante”

El documento incluye una declaración hasta ahora desconocida de Berry, en la que recuerda haber pasado cerca de seis semanas ininterrumpidas con Maceo durante el verano de 2026, periodo que incluyó un viaje a Fiyi. Recuerda a su hijo en ese viaje, como un niño feliz, cariñoso y muy unido a ella. Sin embargo, ha señalado que la situación cambió después de que Maceo regresara a su cuidado en septiembre, tras haber pasado un mes con Martínez. Comentó que el 26 de septiembre tuvieron su discusión más fuerte hasta la fecha. Dos días después, ambos se abrazaron y se pidieron disculpas, pasando el resto del día juntos sin incidentes. Sin embargo, añadió: “Después del 19 de octubre, Maceo se mostró notablemente menos cariñoso conmigo. Dejó de corresponder al afecto físico que solía formar parte de nuestra relación y, cuando le decía que lo quería, dejó de responder por completo”.

Los abogados de Berry sostienen que las continuas restricciones a su custodia han complicado aún más la situación. “El perjuicio para Maceo continúa y el daño podría llegar a ser permanente si el tribunal no interviene y restablece la custodia de Halle”, señalan en el escrito. Según los letrados, ante los periodos cada vez más prolongados lejos de la actriz, Maceo se ha mostrado “más distante y desafiante” frente a la autoridad materna, insistiendo “cada vez con mayor firmeza” en decidir por su cuenta dónde y cuándo pasar tiempo con ella. Además, indican que el hijo de la actriz ha intentado “negociar directamente” con Berry las fechas de sus encuentros y se ha “resistido” a asistir a sesiones de terapia con ella, una decisión que la actriz ha atribuido en el pasado a la influencia del actor sobre su hijo.

“No es realista pretender reparar una relación paterno-filial deteriorada cuando al progenitor se le niega el tiempo suficiente para ejercer su rol”, aseguran los abogados. “Durante casi un mes, Berry no ha mantenido comunicación alguna con él en los periodos en los que no le correspondía la custodia”. Según aseguran, el régimen de custodia temporal impide que Maceo pase la noche con Berry y que, antes del 20 de noviembre, la madre permaneció siete semanas sin disfrutar de una estancia nocturna con su hijo.

Halle Berry y Olivier Martinez, en los tiempos que eran pareja Getty Images

En los documentos judiciales también se lee el testimonio de Van Hunt, prometido de Berry, quien afirma haber mantenido extensas conversaciones con Martinez —algunas de varias horas de duración, tanto por teléfono como en persona— con el fin de ayudarles a llegar a una solución sin necesidad de intervención judicial. Según ha declarado, el actor “admitió ser consciente de que las tensiones entre él y Halle estaban perjudicando a Maceo”, pero “se mantuvo firme en que no dejaría de contribuir a mantener dichas tensiones”. Hunt también ha indicado que Martinez le dijo sin rodeos: “Cuando Berry pare, yo pararé”, y que el padre de Maceo ha intentado delegar en el menor la toma de decisiones sobre su escolarización y su terapia. “He observado personalmente que a Maceo le cuesta respetar las normas, regular sus emociones, controlar sus impulsos y dirigirse a su madre con respeto. También observé que Halle intentaba constantemente abordar esos problemas”, añade.

En su declaración, Hunt ha descrito a Berry como una persona “apasionada, enérgica, de corazón puro, cariñosa y dedicada a sus hijos”. “En todos los años que la conozco, nunca la he visto maltratar a sus hijos ni mostrar nada que no fuera un profundo amor, preocupación y dedicación por su salud, felicidad y éxito”.