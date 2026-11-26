A lo largo de los años, Jimena Barón dejó en claro que es una mujer sin pelos en la lengua que no tiene inconvenientes en decir fuerte y claro lo que piensa y siente. Esto la llevó en ocasiones a recibir cuestionamientos y ella, fiel a su estilo, nunca dudó en salir a responder. Esta semana tuvo un cruce con nada más y nada menos que Guido Kaczka. ¿El motivo? Ella reveló la regla de higiene que mantiene en su casa y, cuando descubrió que el conductor no lo hacía, lo trató de “cochino”.

“¿Entran a su casa con zapatos o zapatillas o las dejan en la puerta?”, les preguntó Jimena Barón a sus compañeros del jurado de Es mi sueño (eltrece), Abel Pintos, El Puma Rodríguez y El Chaqueño Palavecino. “Estamos intentando aplicar la de dejarlos en la puerta, pero todavía no se logra”, comentó el intérprete de “La llave”. La cantante, en tanto, dijo que en su casa “hace años” que dejan el calzado en la entrada.

Jimena Barón contó en Es mi sueño que en su casa dejan los zapatos en la puerta de entrada (Foto: Captura de video)

“¿En serio? Pero no entiendo, ¿dónde?“, lanzó Kaczka completamente sorprendido al enterarse de esto. ”Nórdicos, en la entrada, en la puerta. Vas por la calle, ves la caca, el pis, el chicle, el escupitajo... todo eso lo metés en tu casa”, le dijo Barón para explicarle todo lo que se puede ingresar al interior del hogar.

Frente a esto, el conductor la cuestionó por la cantidad de perros que tiene actualmente en su casa. “¡Pero el perro no está escupido! ¡Es un perrito! ¿Qué tiene que ver? Estás mezclando los temas. No es lo mismo. Es una cochinada, hay que sacarse los zapatos“, se defendió Barón y, ante su consulta, comentó que en su casa se mueven en pantuflas o chinelas.

"Es una cochinada, hay que sacarse los zapatos", le dijo Barón a Kaczka luego de que él rechazara lo que realizan en su casa (Foto: Captura de video)

“¿Cochinada me decís porque en mi casa entramos con zapatillas? ¿Te parece? ¿Pero qué te pensás que es un lugar de camas elásticas? ¿Por qué nos vamos a sacar las zapatillas para entrar?”, arremetió el conductor con un dejo de picardía. ”¡Cochino! La calle es un asco. Estás trayendo todas las cosas feas. Sacátelos y vas a ver. Es limpio”, sostuvo la influencer y luego se puso a cantar “Don’t Dream It’s Over” de Crowded House.

Fue entonces cuando intervino El Chaqueño Palavecino y mencionó que él también implementó esa medida. “Vos no te podés sacar esas botas, estás dos horas”, lo cuestionó el conductor, pero Barón lo defendió: “El único cochino acá es Guido Kaczka”. “No lo puedo creer”, cerró el presentador con una mezcla de indignación y risa para dar por finalizado el tema.

Esta semana justamente, la intérprete de “La cobra” fue noticia por su situación hogareña. Resulta que hace unos días, Lucy, la perra que adoptó, tuvo cinco cachorritos: Manchita, Segundo, Rolo, Ine y Maga, y de repente la casa tuvo 12 habitantes con ella: su pareja Matías Palleiro, sus hijos Momo y Arturo, Mari, la mujer que la ayuda desde siempre, y su gato Torino. Si bien recientemente compraron una casa, la cantante expresó su deseo de adquirir otra en el campo para convivir con todos sus animales.

Barón actualmente convive en su casa con cinco perros y un gato (Foto: instagram @jmena)

Frente a esto, Palleiro le dijo que si él llegaba al millón de seguidores en su cuenta de Instagram, compraba una nueva propiedad. Ella rápidamente se puso al frente de la campaña y, con ayuda de sus fanáticos, en menos de 24 horas logró cumplir el objetivo. Ahora, solo queda esperar a ver si cumple con su parte del trato.