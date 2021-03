Kylie Minogue: el ranking de los famosos que conquistaron su corazón

Le canta al desamor, a la familia como refugio y al carácter efímero de todo cuanto acontece. No tiene miedo de admitir que no se ve casada ni comprometida con un hombre para toda la vida. De hecho, ha confesado su resignación a la maternidad. “Tener hijos sería maravilloso, ¿pero casarse? El casamiento está al final de mi lista. Necesito saber que si lo deseo me puedo ir de esta habitación, que si me quedo es una elección mía, necesito saber en mi mente que tengo espacio y libertad”, aseguró en más de una entrevista. Lo cierto es que la vida sentimental de Kylie Minogue siempre ha dado que hablar pero, a diferencia de su carrera, no por sus éxitos y triunfos sino por sus fracasos y decepciones.

Si bien muchos de los nombres de los hombres que han ocupado su corazón a lo largo de su vida son sorprendentes (de hecho muchos de sus romances han ocupado la primera plana de las revistas más importantes), las desilusiones, el peso de la fama y las infidelidades le ganaron al amor; lo cual le sirvió de inspiración a la hora de componer sus temas más exitosos.

“Hoy por hoy no me siento desafortunada, siento que simplemente no ha sido el típico cuento de hadas”, confesó la dueña de hits como Can’t Get You Out Of My Head cansada de que la señalen por sus idas y vueltas en el amor. Sin embargo, como dice el dicho “la esperanza es lo último que se pierde” y al parecer todo lo que alguna vez opinó sobre el matrimonio habría cambiado cuando conoció a su actual pareja, Paul Solomons; con quien lleva dos años de relación y hasta hay rumores de boda.

La cantante Kylie Minogue es parte de las efemérides del 28 de mayo. Fuente: Wikipedia.

Ranking amoroso

El primer romance público de Kylie Ann Minogue nos remonta a mediados de la década del ’80 cuando ella se desempeñaba como actriz, aún no era la cantante reconocida en la que se convirtió tiempo después. Su primer flechazo fue con el actor y cantante Jason Donovan mientras protagonizaban la exitosa serie adolescente Neighbours, donde compartieron un romance de ficción (su boda se convirtió en un hito televisivo) que terminó por traspasar la pantalla.

Si bien fue una inocente relación entre dos adolescentes, los actores estuvieron juntos casi tres años hasta que ella lo dejó por Michael Hutchence, el vocalista de INXS. “La ruptura fue extremadamente dolorosa y me costó mucho tiempo recuperarme”, declaró Donovan a The Mirror afectado por la traición de su noviecita. Sin embargo, el actor no sólo estaba molesto por la infidelidad sino por la identidad del hombre por el que fue desplazado: “Encima de dejarme, lo hizo por la estrella del rock más grande del momento. El hombre que yo siempre había deseado secretamente ser”, confesó angustiado.

Kylie Minogue y Michael Hutchence, a principios de la década de los 90

Es cierto que cuando Minogue conoció a Hutchence en 1989, él estaba en la cima del éxito con su pop rock enérgico. Y si bien su romance fue descripto como “sorprendente y tumultuoso” (el vocalista era muy temperamental y estaba relacionado con el consumo de alcohol y drogas), éste duró dos años y ella lo recuerda como uno de los más significativos de su vida. “Conocí a un tipo que era salvaje, rockero, sí, era todo eso. Pero siempre me duele tener que aclarar que también era poético, culto, gracioso y amable. Él era todas esas otras cosas. Fue una de las mejores épocas de mi vida. Además, me enseñó todo sobre el sexo”, reveló tras mostrarse muy afectada por su suicidio en 1997.

Quizá para intentar olvidarlo o porque los rockeros eran su debilidad, la australiana cayó rendida bajo los encantos de Lenny Kravitz. La pareja se conoció en un concierto y rápidamente llamó la atención de la prensa, ya que parecían no tener nada en común más allá de la música. Sin embargo, y a diferencia de Hutchence, su relación fue calificada como “una aventura pasajera” y el chico de las rastas pasó a ser un nombre más de su lista.

Al parecer, los ex no guardan rencor ya que casi tres décadas después se reunieron en una causa benéfica por los niños más necesitados. Junto a otros colegas, grabaron el tema Stop Crying Your Heart Out de Oasis en un encuentro al que ella calificó como “un privilegio” y él “un placer”.

Jean Claude Van Damme, Rupert Penry-Jones, Tim Jefferies, Mark Gerber y Zane O’Donnell también se encuentran dentro de la lista de los hombres que conquistaron el corazón de la artista, sin embargo muchos de ellos nunca fueron blanqueados ni pasaron de la categoría de un breve affaire.

Ahora bien, con el fotógrafo Stephane Sednaoui las cosas fueron distintas. Se conocieron cuando él colaboró en el diseño de la portada tridimensional de su disco Impossible Princess (1998), un trabajo con el que la cantante tomó el control creativo de su carrera. Si bien la mayor parte del tiempo mantuvieron una relación a distancia, ella también la calificó como una de las más importantes de su vida. De hecho, siempre recuerda como un grato momento la experiencia de recorrer Estados Unidos juntos a bordo de un Pontiac Trams-Am. “Fue fantástico aunque tengo que admitir que necesitaba alzarme un poco para poder conducir el coche”, confesó, entre risas.

Al reconocido fotógrafo le siguió su romance con el modelo James Gooding. La chispa surgió entre ellos en el backstage de los Brits Awards en el año 2000 y aunque salieron durante casi dos años la relación estuvo llena de altibajos e infidelidades. De hecho, el mismo confesó haberse acostado con Sophie Dahl, Davinia Taylor y Martine McCutcheon, lo cual sumado a sus adicciones supuso una gran decepción para la australiana. Sorpresivamente, y pese a todo, fue él quien mostró públicamente su enojo y resentimiento con frases del estilo: “Me temo que va a acabar como una solterona con la única compañía de su gato”.

Sus días más difíciles: enfermedad, gira cancelada y bodas fallidas

Dicen que un tropezón no es caída y lejos de tirarse en la cama a llorar, Kylie volvió a apostar al amor. Esta vez (y rememorando sus comienzos) lo hizo con el actor Olivier Martínez. Junto a él vivió una de las etapas más duras de su vida cuando en mayo de 2005 le diagnosticaron un cáncer de mama que la obligó a cancelar su gira mundial y a someterse a una operación y tratamiento de quimioterapia. “En los días oscuros, yo estaba acostada en el suelo del baño llorando y él me decía: “Está bien, cariño, puedes llorar durante cinco minutos. Luego te llevo en bici a dar un paseo por París”, recordó la cantante agradecida por el apoyo de Martínez durante su enfermedad.

Si bien parecían llevarse de maravillas y hasta circularon rumores de pedido de mano, la pareja rompió en febrero de 2007. Los especulaciones de infidelidad por parte de Martínez sonaron fuerte aunque éstos fueron desmentidos por un comunicado de prensa que afirmaba que no había terceros en discordia involucrados y que, pese a la ruptura, Minogue y Martínez seguían siendo amigos. De hecho, en 2017 la expareja fue vista en una situación un tanto misteriosa en un conocido restaurante de Los Ángeles.

Fue en el cumpleaños de Dita Von Teese celebrado en París que la compositora de Fever blanqueó su affaire con el modelo español Andrés Velencoso, a quién conoció en la filmación del aviso publicitario de su perfume para hombres Inverse. Enseguida comenzaron a salir y su relación (que duró cinco años) se consolidó rápidamente. De hecho, con él también hubo planes de boda pero los compromisos profesionales de ambos se interpusieron y terminaron por destruir el vínculo. “Por naturaleza no soy una persona preparada para comprometerse o ceder en sus pretensiones. Pero, por otra parte, también me agobia que un proyecto no tenga objetivo. En mi última relación, sentía que estaba en un camino sin fin y sin meta. Un horizonte completamente vacío que me generaba ansiedad”, declaró Minogue al periódico The Sun sobre los motivos que la distanciaron del catalán.

Kylie Minogue y un romance con el modelo español, que no duró Archivo

Corría el año 2016 y finalmente parecía que Kylie había encontrado al hombre de su vida, al definitivo. Ella y el actor 20 años menor Joshua Sasse llevaban saliendo un año y ya tenían planes de boda. Pero de repente un inesperado mensaje en su cuenta de Instagram tomó a todos sus seguidores por sorpresa: “Gracias por vuestro amor y apoyo en este capítulo de mi vida. Gracias ahora por vuestro amor y comprensión con la noticia de que Josh y yo hemos decidido ir por caminos diferentes. Deseamos lo mejor el uno para el otro mientras encaramos nuevos horizontes #ElSolSiempreSale”, escribía la actriz mientras sumaba un nuevo fracaso a su lista.

Los motivos de esta nueva ruptura apuntaron directo a la aparición de una tercera persona en la vida del actor, la española Marta Milans con la que coincidió en el reparto de la serie No Tomorrow. Si bien esto nunca se terminó de confirmar, lo cierto es que Minogue sufrió mucho con esta separación a tal punto de ver afectada su salud. “Simplemente tenía que parar. Sabía que tenía que curarme... Mi salud física estaba comprometida. Creo que se denomina ataque de ansiedad”, le confesó a The Sunday Times en febrero de 2018.

Su decepción fue tan fuerte que la compositora decidió hacer catarsis y canalizar su dolor en su trabajo discográfico Golden. “Estaba muy frágil cuando empecé a trabajar en ello pero ser capaz de expresarme en el estudio de grabación me ayudó a recuperar el sentido de mí misma. Escribir sobre varios aspectos de mi vida, los altos y los bajos, con un sentido real de conocimiento y verdad”, le confesó al tabloide The Sun. Además de hacer música, la australiana decidió viajar a Tailandia con amigas para recuperarse; experiencia de la cual volvió renovada y lista para conocer a su nuevo amor.

Kylie Minogue Gentileza BMG

El sol siempre sale

Aunque su vida amorosa no ha sido un cuento de hadas, la cantante no soporta que digan que es desafortunada en el amor. Tras considerarse una mujer que ha aprendido de los errores pasados, hay que reconocerle su capacidad para levantarse una y otra vez.

Fue mientras se recuperaba de su fracaso sentimental con Sasse que el amor volvió a golpear a su puerta. Esta vez, el candidato era Paul Solomons, nada más y nada menos que el director creativo de la versión británica de la revista de moda masculina GQ. “He encontrado el amor verdadero”, gritó casi a los cuatro vientos blanqueando al hombre que le devolvió la ilusión y alegría.

Nicole Kidman, Kylie Minogue y Victoria Beckham Agencias

Si bien -y por experiencia previa- en el último tiempo Minogue ha decidido mantener su vida privada fuera del radar mediático, la bailarina confesó estar pasando por uno de los momentos más felices de su vida. “Es tan bueno, Paul. Es un hombre genial, mi mejor fuente de apoyo. Nos reímos mucho. Los dos hemos pasado por bastantes cosas en nuestras vidas y nos hemos encontrado en el momento justo, así que es estupendo”, expresó en una reciente entrevista con la presentadora Lorraine Kelly mientras alababa las virtudes de su nuevo novio.

A pesar de que ella nunca fantaseó con vestirse de blanco y pasar por el altar, familiares y amigos cercanos a la pareja aseguran que la cantante y el diseñador gráfico de 46 años llevan varios meses comprometidos (ella no lleva anillo, ya que trata de mantenerlo en secreto) y estarían por contraer matrimonio.

La primera pista la ofreció su futura suegra (la esposa del padre de Solomons) cuando dijo que estaba “encantada” con “la prometida” del hijo de su marido. Y si bien los representantes de ella salieron rápidamente a desmentir un inminente casamiento, ahora es la prensa australiana la que se está haciendo eco de que el enlace parece que ya está planeándose. Mientras el medio australiano New Idea insiste en que la unión se celebrará muy pronto en Melbourne, Australia, Women’s Day asegura que la pareja ya llegó al continente y estaría pasando la cuarentena por la pandemia en un hotel.

Tras varios romances fallidos y planes de boda cancelados, parece que está vez la estrella internacional de 52 años está muy cerca de dar el sí. Si bien nunca fue la típica chica que fantaseaba con casarse de blanco, todo indica que este diseñador gráfico oriundo de Gales ha venido a cambiar todos sus planes.