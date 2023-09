escuchar

Parece muy lejano, pero hubo un período entre octubre, noviembre y diciembre de 2022, en el que el acercamiento de dos mediáticas figuras del mundo del espectáculo sorprendió a más de uno. En ese entonces, instalada en la Argentina y distanciada de Mauro Icardi, Wanda Nara empezó a frecuentarse con Elián Ángel Valenzuela, alias L-Gante, y los rumores de romance resonaron fuertemente. Si bien hoy están lejos, el cantante reconoció que tuvo una historia de amor con la empresaria.

Tras pasar tres meses detenido en la DDI de Quilmes, el referente de la Cumbia 420 recuperó su libertad y retomó el diálogo con los medios. Una de las entrevistas que dio fue en Crossover (Vorterix), donde tuvo un mano a mano con Julio Leiva, habló, entre otras cosas, de temas del corazón. “Tuve una sola novia en la vida, después me separé”, sostuvo al hacer referencia a Tamara Báez, su ex y madre de su hija Jamaica de dos años. Si bien aseguró que hoy no son pareja, si se llevan bien. No obstante, reveló que la influencer no fue la única mujer que le robó el corazón.

L-Gante confirmó que tuvo un romance con Wanda Nara

“Después lo más cerca que tuve de una relación fue Wanda y hasta ahí”, reveló L-Gante. Así, confirmó que efectivamente entre él y la mediática, con quien compartió desde salidas al boliche hasta la grabación de un videoclip y varios intercambios en redes, existió una historia de amor. “Lo demás todo de paso, pero tengo varias personas que me han quedado de confianza”, agregó. Julio Leiva, en tanto, le preguntó si se había comunicado con Nara. “¿Al salir? Sí, piola. Mantengo siempre contacto. ‘Re de 10′″, respondió el cantante.

La historia de Nara y Valenzuela fue uno de los temas más comentados de la segunda parte de 2022 y ahora el propio cantante acaba de reconocer que entre ellos existió una historia de amor. Si bien siguen en contacto, lo cierto es que la “relación amorosa” llegó a su fin, ya que hoy Wanda está con Mauro Icardi y sus hijos en Turquía. En mayo, fue Yanina Latorre la que aseguró que “el romance fue de verdad”.

L-Gante confirmó que tuvo una historia de amor con Wanda Nara (Foto: Instagram @lgante_keloke)

“Estuvieron tres meses y no se escondían. Por eso la veíamos que iban a bailar, que salían y chapaban... ella apostó a esa relación y pensaba seguir, pero se empezó a encontrar con un montón de trabas”, sostuvo en ese momento la panelista en LAM (América). En esa misma línea remarcó que tanto Zaira Nara y Nora Colosimo, la hermana y la madre de Wanda, y su íntimo amigo Kennys Palacios, se opusieron a la relación. Según Latorre, Wanda puso todo sobre la balanza, se dio cuenta de que “las cosas no estaban dadas para seguir” y en diciembre dejó a L-Gante y retomó su relación con Icardi.

Actualmente, la empresaria se encuentra en Turquía junto a su marido y cuatro de sus cinco hijos, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella, ya que Valentino, el mayor, está en la Argentina para jugar en River.

L-Gante, por su parte, desde hace una semana está nuevamente en su casa, con su hija Jamaica y su expareja Tamara Báez, tras haber pasado tres meses detenido en la DDI de Quilmes.