Después de que se conociera una foto de Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López, internado, se generó preocupación entre los seguidores de los famosos. Días después de esa situación, a la exconductora de MasterChef le consultaron por la actualidad del adolescente y ella respondió con un mensaje que llevó tranquilidad.

El hecho se conoció hace algunos días y no pasó para nada desapercibido en el mundo del espectáculo. A partir de una imagen que compartió Zaira Nara en Instagram, se pudo ver que Valentino estaba internado. Con una venda en su mano y una sonda, la famosa no dio ninguna especificación.

En Buenos Aires por sus compromisos con las inferiores de River y lejos de su madre, que viajó a Turquía, el adolescente desató preocupación y el interés de muchísimos seguidores. A ese escenario, se sumó un mensaje de Maxi López que dio a entender que el joven pasaba por un momento complicado.

La foto de Zaira Nara con Valentino López que preocupó a todos Instagram

A pesar del contexto, durante las horas posteriores Wanda no realizó ningún comentario con respecto al estado de su hijo. En las últimas horas, recibió una pregunta sobre el tema y no dudó en responder. “¿Cómo está Valentino, Wan? No dejo de admirarte. Sos una gran mujer y mamá”, fue lo que le escribió un seguidor.

En su respuesta, no habló particularmente de la salud de su hijo, pero dejó en claro que se encuentra bien y muy contento: “Re bien. Feliz”. En esa misma línea, contó que el adolescente cuenta con una docente en Turquía con quien tiene clases virtuales y que recibió un reconocimiento por su labor. “Hoy justo su maestra de Turquía (porque hace clases online) me felicitó”, escribió en su historia de Instagram.

Los mensajes de Wanda Nara sobre Valentino en su historia de Instagram Instagram @wanda_nara

Sobre esto último, publicó luego, también en su story, una captura de pantalla de la conversación que tuvo con la profesora, quien llenó de elogios a su alumno. En sus mensajes, la docente contó que habló con Maxi López y que le comentó sobre el desempeño del adolescente: “Le dije lo maravilloso que es Valentino. Qué responsable, maduro y concentrado es. Le dije que es un niño maravilloso y que es un placer ser su maestra”.

A continuación en la charla, la profesora amplió los elogios a los hermanos de Valentino. “Tus hijos son todos muy especiales, respetuosos, humildes. Los amo”, fueron las contundentes palabras que recibió Wanda y que mostró en sus redes.

De esta manera, aunque no se refirió concretamente al problema de salud que tuvo su hijo ni aclaró por qué debió ser internado, no dejó dudas sobre su actualidad y manifestó que se encuentra en un gran momento.

Qué pasó con Valentino, el hijo de Wanda Nara y Maxi López

Luego de la foto subida por Zaira Nara, el mensaje del exfutbolista dedicado a su hijo generó aún más dudas sobre lo que ocurría. Después de que millones de usuarios vieron la imagen del adolescente internado, su papá publicó una foto junto a él y le añadió Buenos Aires como ubicación.

La foto de Maxi López junto a Valentino que compartió el exfutbolista en su historia Instagram

“Siempre que me necesites, ahí estaré, bomber”, escribió. A partir de allí, comenzaron las especulaciones sobre un nuevo viaje del exjugador de River a la Argentina para estar con su hijo. Otra de las posibilidades era que él siguiera en Europa y que simplemente se tratara de una muestra de cariño a la distancia.