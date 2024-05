La actriz Inés Palombo sufrió un grave accidente automovilístico en Dubai: “No me acuerdo de nada”

Escuchar

El 27 de abril, la actriz Inés Palombo inició una aventura viajera junto a su pareja, Nicolás Ugarte, y su pequeño hijo Felipe, de dos años. Si bien su plan era retratar periódicamente estos 40 días en los que conocerían diversas partes del mundo, su ausencia en redes sociales causó preocupación y luego de días de silencio, en un detallado relato reveló que debió ser hospitalizada en Dubai tras sufrir un accidente en Abu Dhabi.

La actriz sufrió un accidente en Dubai (Captura Instagram @inespalomboo)

“Íbamos a conocer Abu Dhabi y terminamos durmiendo en un hospital”, tituló Inés Palombo su última publicación en Instagram, junto a un video en el que mostró cómo la familia vivió los últimos días, tras un inesperado accidente al momento de trasladarse en un vehículo por la autopista de la ciudad. “Grité y por instinto me tiré a proteger a Feli (justo estaba atrás sentada con él y con cinturón gracias a dios), y desde ahí no me acuerdo de nada porque me desmayé”, comenzó el relato al indicar el único recuerdo que tiene del momento, ya que perdió el conocimiento hasta cuando se despertó en el hospital.

Acto seguido detalló que el accidente se desató al chocar contra otro auto; mientras que el que abordaba con su familia dio un trompo, el segundo volcó. Como consecuencia, ella fue la única de su familia que sufrió heridas con un diagnóstico de fractura de costillas y diversos dolores. Por este motivo estuvo internada 24 hhoras. Ahora se encuentra en recuperación.

“Agradezco a la vida que solo fue eso, lesiones que duelen pero se curan. Nos perdemos de conocer varias cosas que nos interesaban mucho, pero nos quedamos con que estamos relativamente bien y todavía nos queda mucho por conocer”, indició la actriz de Floricienta (eltrece). En la misma lista de agradecimientos nombró a su pareja e hijo que estuvieron con ella en aquellos días difíciles, como así a todos sus seguidores, que le brindan cariño en esta “aventura” viajera que decidieron emprender desde Dubai.

En la recopilación de imágenes que compartió Palombo se observa a ella en la cama hospitalaria en plena recuperación en medio de la realización de estudios médicos, controles y paseos de su pequeño hijo por las instalaciones de la institución. Asimismo, mostró los destrozos que sufrió el vehículo blanco en que abordaba junto a su familia, como así también el lugar del accidente.

La actriz se encuentra en recuperación y continuará su viaje por el mundo (Captura video)

De inmediato, la publicación tuvo diversas reacciones de sus seguidores, en el que le envían buenas energías para su recuperación; también sus colegas hicieron lo propio y se sumaron a las afectuosas palabras. “¡Ay Ine! Qué suerte que están bien. Abrazo”, escribió Eleonora Wexler; “Los abrazo bella”, expresó Daniela Chepi y Julieta Nair Calvo expresó: “¡Ine! Qué suerte que están bien”. La periodista Marcela Coronel también se pronunció con afectuosas palabras: “Uffff. Qué mal momento!!! ¡Que te recuperes muy pronto”.

Ahora, tal como mencionó Inés, el viaje planeado continuará con ciertos recaudos de acuerdo al avance de su recuperación. Luego, retornará a la Argentina para continuar con su labor en el entretenimiento. Recientemente, terminó su trabajo en la obra teatral en Los Bonobos, obra teatral protagonizada por Lizy Tagliani.

