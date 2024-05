Qué dijo Ángel de Brito después de que lo acusaran de haber “arrugado” en un cruce con Lali Espósito

Escuchar

Si hay algo que está claro es que en las redes sociales nada sucede al pasar. Los usuarios están al tanto de todos los movimientos, particularmente de las celebridades y personalidades del espectáculo. Fue así como en las últimas horas repararon en un inesperado “cruce” entre Ángel de Brito y Lali Espósito. Si bien tienen una buena relación desde hace años, el presentador hizo un comentario sobre una información referida a Pedro Rosemblat y la cantante -que son pareja- y a ella no dudó en cuestionarlo.

Si bien De Brito y Espósito tuvieron una suerte de “intercambio de ideas” en X, los fanáticos cuestionaron la forma en la que el conductor “arrugó” con sus dichos delante de la cantante. Fiel a su estilo y mientras estaba en LAM (América), les respondió a los usuarios sin problema y fue tajante al respecto.

Para hablar de este reciente conflicto hay que remitirse a lo sucedido el miércoles en la emisión del streaming de Industria Nacional (Gelatina), cuando Rosemblat fue cuestionado por los métodos que utiliza a la hora de cocinar. A raíz de esto, él compartió en vivo un audio que le envió su novia donde, con humor, lo defendió de las críticas y le aseguró que no necesitaba “validación” de ninguno de sus compañeros y le dijo que “cocinaba bárbaro”.

Fue entonces cuando De Brito compartió en X una nota referida a lo sucedido y comentó: “Después dicen que no les gusta”, junto a muchos puntos suspensivos. Quien le respondió fue justamente la intérprete de “Disciplina” y fue al hueso. “¿Qué cosa Ángel?”, lo cuestionó.

De esta manera, comenzó un “ida y vuelta” virtual entre ambos. “Saber sobre las vidas de los demás”, expresó el conductor. “Pero, estamos hablando de nosotros mismo... con nosotros mismos... haciendo chistes sobre nosotros mismos... En fin, un beso”, retrucó Lali con muchos puntos suspensivos y hasta el emoji de una “carita de ángel”.

Sin embargo, el cruce no terminó ahí, sino que tuvo una tercera parte, en la que De Brito le aclaró a la cantante a qué se refería con su comentario inicial: ”Relax Lali, ¡ustedes no! Me refiero a los que me preguntan todo el tiempo, si están separados, si están juntos, si salís con este o con el otro”. Además, agregó un meme de “calma, respira”, como para poner paños fríos al asunto. ¿La respuesta final de la artista? “¡Ah de una! ¡Entendí re mal Ángel! Beso”.

Como no podía ser de otra manera, los usuarios de las redes repararon en este intercambio e hicieron foco en la respuesta final del conductor de LAM y en la forma en la que se defendió. Algunos de los mensajes en las redes fueron: “Jaja, te amo Lali”; “Lloro, porque decía que no te podías meter a defender y a la vez bromear con tu propio novio”; “Jaja, como arrugaste Ángel, si es obvio que lo decías por ellos”; “Como arrugás Ángel” y “¡Mirá cómo arrugás cuando te contestan! adoro los finales felices”.

Justamente, el conductor respondió a este último comentario. “No tengo nada contra Lali. No es arrugar. Están todos nerviosos, Lali entre ellas. Besos, sean felices”, sentenció, y de esta manera dio por finalizado el tema.

Qué dijo Pedro Rosemblat sobre los rumores de crisis con Lali Espósito

En los últimos días, hubo rumores de una presunta crisis entre Rosemblat y Espósito. No obstante, ella lo desmintió a través de románticas publicaciones en sus redes. A raíz de esto, al conductor de Gelatina le preguntaron por sobre cómo atraviesan este tipo de situaciones. “La verdad que me sorprendió, no sé muy bien de dónde salieron. Creo que fue el viernes que amanecimos juntos, estábamos tomando unos mates y nos enteramos de que estábamos separados”, expresó en diálogo con Poco correctos (elnueve).

“Entonces, bueno, cada uno por su lado empezó a hacer sus averiguaciones, ella llamó a algunas amigas, yo también, nadie sabía nada. En Olga (canal de streaming) dijeron que estábamos separados, rarísimo”, sentenció Pedro Rosemblat, a modo de terminar con cualquier especulación respecto a su relación con la artista.

