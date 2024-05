Jon Bon Jovi confirmó que su hijo Jake se casó con Millie Bobby Brown: “La novia estaba hermosa”

Escuchar

Una vez más, Jon Bon Jovi fue el encargado de confirmar una importante noticia que incluye a su hijo Jake y a su pareja, la actriz Millie Bobby Brown. Esta vez, el rockero señaló con orgullo que los jóvenes de 22 y 20 años, se casaron.

“ Son geniales. Son absolutamente fantásticos. Fue una boda familiar muy sencilla y la novia estaba hermosa ”, se la escucha decir en el adelanto de la entrevista que concedió en The One Show de la BBC, que compartió la cadena en X, la red social conocida anteriormente como Twitter. Según había informado anteriormente The Sun, a la ceremonia asistieron solamente el músico, su esposa Dorothea Bongiovi, y los padres de la actriz de Stranger Things.

El mismo medio indicó que los flamantes novios tienen previsto llevar a cabo una celebración más grande a fin de año. En principio, después de la boda, Jake y Millie fueron fotografiados haciendo compras en los Hamptons el 24 de mayo y tres días más tarde fueron vistos nuevamente, vestidos con ropa informal y luciendo sus alianzas de casamiento.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi son vistos por primera vez después de casarse y parecían felices mientras estaban de compras en los Hamptons Splash News/The Grosby Group

A fines del año pasado, la actriz y su entones novio le contaron a la prensa que ya estaban planeando su boda luego de dos años de relación y el anuncio del compromiso. En esa oportunidad, ella solo se limitó a informar que la planificación de la ceremonia le resultaba “muy emocionante”.

La decisión de mantener en secreto la unión formal fue tomada mucho tiempo antes. En una entrevista concedida a WWD en 2023, la protagonista de Enola Holmes había adelantado que tenía previsto mantener en privado los detalles del gran día. “ Creo que probablemente correré las cortinas, simplemente porque hay un número limitado de momentos en la vida que solo se suceden una vez. Y tener los ojos de todos mirando eso, simplemente me parece antinatural ”, explicó.

Millie Bobby Brown y su novio Jake Bongiovi

Ante las críticas que recibió la pareja al casarse tan jóvenes, Jon Bon Jovi salió a defenderlos y dio como ejemplo su amor con Dorothea, en 1989, a quien conoció cuando eran adolescentes. En cuanto a su nuera, una de las jóvenes promesas de Hollywood, indicó: “ La conocí durante el último año, trabaja muy duro y ella y Jake crecerán juntos a su manera. Es una versión acelerada de lo que pasé hace 40 años y creo que, con el apoyo de la familia que los rodea, van a ser geniales junto s”.

“Ese sería realmente mi consejo: crecer juntos es sabio. Creo que todos mis hijos han encontrado personas con las que creen que pueden crecer juntos y todos nos agradan”, dijo en otra ocasión. Y agregó: “Millie es maravillosa. Toda su familia es genial. Jake está muy, muy feliz”.

La vida de la actriz y el hijo del famoso cantante tuvo un revés inesperado cuando se conocieron, hace dos años, a través de Instagram. Desde el momento en el que confirmaron públicamente su amor, se mostraron contentos en cada aparición, como en la alfombra roja de los premios BAFTA, en 2022. El año pasado, ya habían confirmado su compromiso con el anillo de diamantes que lució ella, de un valor de 150 mil dólares.

Millie Bobby Brown compartió una foto que llamó la atención de sus seguidores Instagram: milliebobbybrown

Fue Millie quien anunció su compromiso con Bongiovi en abril de 2023, a través de una foto de Instagram de los dos que la mostraba usando su anillo en la mano izquierda. Brown subtituló la publicación con la letra de “Lover” de Taylor Swift y escribió: “Te he amado tres veranos, cariño, los quiero todos”. Días después, fue el mismo Bon Jovi, en una entrevista, quien confirmó el compromiso de los tortolitos.

