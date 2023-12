escuchar

La actriz española Sara Sálamo, pareja del futbolista Isco Alarcón, denunció en numerosas oportunidades que sufrió acoso y críticas ofensivas a través de las redes sociales. La intérprete suele utilizar sus perfiles para realizar activismo en cuanto a la violencia de género o las causas sociales, pero muchos usuarios la situaron en el foco del señalamiento a través del odio. Así, la joven contó la insólita manera en la que reconoció a uno de sus acosadores: “Me di cuenta”.

“La relación entre Sara Sálamo y el bajo rendimiento de Isco es increíble. Acabará en un equipo de barrio en dos años”; “La carrera de Isco ha ido cuesta abajo desde que Sara entró en su vida. Una pena”; o “Le jod*** la vida”; son algunos de los comentarios que la actriz española recibió a través de las redes sociales.

Sara Sálamo denunció ataques en redes sociales X: @SaraSalamo

“¿Por qué crees que eres diana de ese odio en cantidades industriales?”, le consultó a Sálamo un periodista de la radio española Cadena SER. “Son muchos los motivos”, advirtió la artista. Y detalló: “Principalmente, que una mujer con voz tenga una opinión clara o que no intente agradar a todo el mundo, molesta ya de por sí. Si encima me posiciono a nivel social, si hago preguntas que remueven, molesto. Pero no verás ningún tuit mío donde hable de manera violenta a otro, aunque aún así molesta”.

En medio de sus denuncias por llegar incluso a las amenazas a través de las redes sociales, Sara reconoció a uno de sus acosadores a través de un programa de televisión. Se trató de Equipo de Investigación (La Sexta), donde realizaron un especial de “víctimas de los haters”. En la emisión, la actriz observó que uno de los entrevistados era la misma persona que le envió mensajes desagradables.

Sara Sálamo participó en Las grietas de Jara Captura

“Cuando lo vi, me di cuenta de que ese chico había estado escribiéndome mensajes públicos como un hater”, destacó al medio mencionado. Y añadió que se puso en contacto con él: “Le escribí y le dije que él mismo había sido de los que me mandaban mensajes. Se excusó y me dijo que era diferente”.

La actriz también participó en una película argentina, de la mano de Nicolás Gil Lavedra, Las grietas de Jara, junto a Joaquín Furriel y Óscar Martínez. Además, compartió cámara con Ricardo Darín, en el film español protagonizado por Penélope Cruz Todos lo saben.

El romántico anuncio de Sara Sálamo e Isco Alarcón que emocionó a sus fanáticos

Sara Sálamo e Isco Alarcón comenzaron su relación a mediados de 2017 y, tras más de seis años de romance, conformaron una unida familia junto a sus hijos, Francisco (fruto de un matrimonio previo del futbolista), Theo y Piero. En los últimos días, la pareja anunció una romántica noticia que emocionó a todos sus fanáticos.

El romántico posteo de la actriz y el futbolista Instagram: sarasalamo

“Hoy regresamos del viaje, donde uno de nuestros hijos aprendió a escribir ‘papá' y ‘mamá' durante una cena en familia”, expresó ilusionado el futbolista, a través de su perfil de Instagram. En el posteo, ambos compartieron una instantánea en la que la actriz lució un llamativo anillo.

“Reímos, nos besamos y nos abrazamos mucho los cinco. También nos prometimos no solo queremos de aquí a Marte, sino para toda la vida. ¡Nos casamos!”, señalaron.