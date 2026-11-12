La carta abierta de Natalia Lobo por un nuevo aniversario de su cáncer de colon: “Una parte de uno tiene que morir para que todo realmente cambie”

Hay fechas que no se olvidan, sobre todo cuando estas marcan un antes y un después en la historia de uno; y eso es lo que vive Natalia Lobo cada 11 de noviembre, fecha en la que se cumplió un nuevo aniversario de haber superado el cáncer de colon. A raíz de esto, la actriz recurrió a sus redes sociales para referirse a ello con una carta a corazón abierto.

Natalia Lobo se encuentra en un momento de espiritualidad plena Tadeo jones

Mediante su cuenta de Instagram, donde acumula poco más de 55.000 seguidores, publicó una serie de imágenes que dieron cuenta de que su tratamiento había terminado. Primero se pudo ver en primer plano lo que aparenta ser su muñeca con una vía intravenosa, una venda y una cinta médica escrita con marcador que dice: “Se coloca 11/11. TNT CURADO”.

Natalia Lobo compartió imágenes del día en el que le dieron el alta (Foto: Instagram/@lalobo_nat)

Luego, la actriz añadió una foto de una hoja en la que remarcó la palabra “hablar”; y otra en la que se la vio sonreír de perfil. “Hoy 7 años. Nunca puse nada, no tengo muchas fotos de ese momento. Esas dos, esto que encontré subrayado de esos días, que dice ‘hablar’ y una foto de cuando salí, una semana después”, escribió.

En ese sentido, detalló cómo vivió aquel proceso: “Pero hoy se cumplen 7 años, todo un ciclo, y realmente lo siento así, que atravesé todo un ciclo de transformación y trabajo personal. La enfermedad abrió ese portal. Empecé a meditar a diario, a comer bien, a cuidar mi cuerpo, yoga, a cambiar de rumbo, a no trabajar más de lo que trabajaba”.

"Curado", una imagen que lo resume todo (Foto: Instagram/@lalobo_nat)

Y continuó: “Inicié cambios y pensé que ya estaba, que eso era todo, pero eso fue solo el inicio; el trabajo de verdad vino después y fue mucho más profundo. Tuve que enfrentarme con heridas viejas, pensamientos oscuros y repetitivos, creencias arraigadas, situaciones que me pusieron a trabajar en serio, a adquirir más herramientas y ponerlas en práctica. Enfrenté lo que Jung llama la sombra..., atravesé lo que se conoce como ‘la noche oscura del alma’. Había días... muchos días. Es difícil poner en palabras los sentimientos, las sensaciones... pero sentía como que estaba metida en una pesadilla, que no era real lo que me estaba pasando, que no podía salir, que no iba a salir más”.

Además, reflexionó sobre lo que aprendió, ya que en medio de tanta oscuridad, encontró la luz: “¡¡Aprendí tanto todo este tiempo!! Parece que una parte de uno tiene que morir para que todo realmente cambie. Es raro decir esto, ¡¡¡pero estoy tan agradecida con todo lo vivido!!! El episodio de salud que viví abrió una puerta a la sanación, a la sanación verdadera. No sé por qué a veces los humanos necesitamos atravesar el dolor para avanzar, pero parece que es así, por lo menos para algunos. Todo lo que nos sucede tiene un sentido superior”.

Natalia Lobo destacó una palabra que le causó conmoción en medio del proceso de sanación (Foto: Instagram/@lalobo_nat)

“Desde ese momento sigo todas las señales y cada 11/11 es un día especial para mí, como de renacimiento. ¡¡Hoy se cierra un ciclo!! Soy la misma, pero soy otra. Ya todo lo aprendido y transitado se hizo carne en mí; es parte de mi nueva biología y de mi nueva energía. Soy feliz, sabiendo cómo es la vida, con sus subidas y bajadas, pero estoy en paz conmigo, me quiero, me cuido, me escucho, me hablo y me encanta estar viva y cada día más despierta en esta hermosa y desafiante aventura".

Natalia Lobo reflexionó sobre un nuevo aniversario de su sanación (Foto: Captura Instagram/@lalobo_nat)

Cabe destacar que aquel camino de sanación no llegó en su vida de casualidad. Hace varios años, Lobo se dio cuenta de que la actuación no era lo de ella. Así fue que fundó The Healing Circle; es un espacio comunitario, seguro y basado en la escucha compasiva donde las personas se reúnen para compartir experiencias, aliviar el sufrimiento, procesar duelos o transformar desafíos personales.