La China Suárez decidió contar la verdad detrás de su tristeza

En los últimos días, María Eugenia la “China” Suárez sorprendió a sus miles de fanáticos en Instagram con dos tristes posteos que encendieron las alarmas. Sin embargo, fue recién este miércoles que la actriz tuvo la fuerza para compartir con sus fanáticos el fallecimiento de su perrito Apolo, su incondicional mascota desde hace 13 años, que no pudo ser salvada por los veterinarios.

El posteo de María Eugenia "China" Suárez para despedir a su perrito Pochi (Foto/Instagram: @sangrejaponesa)

Hace algunos días, la cantante había compartido algunas historias de Instagram en las que se mostraba triste por un suceso que no daba a conocer. “Están siendo días muy tristes. Solo necesito amor”, dijo en la primera storie y, al día siguiente, escribió: “Me cuesta decirlo porque siento que no estoy preparada, porque nombrarlo sería confirmar que es una realidad y me niego”.

“Gracias por sus mensajes y por el amor. Siempre me costó mucho mostrarme triste o vulnerable, estoy aprendiendo a hacerlo y se siente liberador. Sé que cada día voy a estar un poquito mejor. Empecé a grabar y eso me distrae”, remarcó.

Apolo era el gran perro fiel de la China Suárez (Foto/Instagram: @sangrejaponesa)

Pero recién este miércoles por la noche, la “China” Suárez compartió el motivo de su profundo dolor con una imagen del cielo soleado. “Este posteo va especialmente dedicado a todo el personal de la clínica Resburgo. Nunca vi tratar con tanto amor, dedicación y respeto”, introdujo Eugenia y añadió: “Estoy infinitamente agradecida por cómo acompañaron a mi perrito debilidad, mi compañero incondicional, el mejor amigo de mis hijos”.

Asimismo, se sinceró: “Ahora a atravesar el duelo. Siempre me costó tanto enfrentar momentos de tristeza. Sostener a mis hijos con amor y entereza. Gracias a todos por el amor, siempre”. La publicación rápidamente superó los 50 mil likes y en la caja de comentarios recibió todo tipo de mensajes de apoyo en este difícil momento por la pérdida de su bulldog francés.

La postal que compartió una amiga de María Eugenia la "China" Suárez (Foto/Instagram: @sangrejaponesa)

Eugenia Suárez es una reconocida amante de los animales, eso la llevó a expresar en más de una oportunidad lo que sus mascotas significaban para ella. Por eso, es lógico que ahora no pueda ocultar la tristeza que le genera la partida de uno sus amigos de cuatro patas más antiguos. Incluso, una de sus mejores amigas compartió una postal en donde se la ve abrazando al animal. “Eterno como nuestra amistad. Crecimos juntos bebé. Gracias por todo. Hasta siempre Pochi”, sintetizó en el emotivo mensaje la joven.

