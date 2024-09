La China Suárez generó preocupación con un duro mensaje en redes sociales

Escuchar

En los últimos días, la China Suárez se posicionó en el centro de la escena mediática, teniendo en cuenta el gran momento que atraviesa a nivel laboral tras la presentación de Linda, la película que la tiene como protagonista. Sin embargo, en las últimas horas, generó preocupación entre sus seguidores al dar a conocer el duro momento que está pasando.

Durante las primeras horas del martes, la actriz subió una historia en su cuenta de Instagram en la que escribió: “Están siendo días muy tristes. Solo necesito amor”. Asimismo, la contundente frase fue acompañada por un emoji de corazón rojo y una flor blanca en medio del agua de una pileta. Pese a que no dio demasiados detalles de a qué se debe su estado emocional, enseguida despertó un sinfín de especulaciones entre sus seguidores.

El mensaje de la China Suárez que generó preocupación (Captura: Instagram @sangrejaponesa)

Algunas personas especularon que la frase podría ser un adelanto de su próximo tema, mientras que otros usuarios pensaron que tenía que ver con algo familiar. Incluso, surgió la teoría de que podría referirse al estado de salud de su bulldog francés, Apolo, quien, con 13 años, estuvo ingresado en una clínica a finales de julio. A su vez, hace algunos días, la actriz compartió una postal yendo al veterinario con el animal, preocupada.

La romántica foto que subió la China Suárez que despertó especulaciones

A las pocas horas de haber compartido esa triste frase, la ex Casi Ángeles subió una postal que llamó la atención de los usuarios: una imagen en la que se puede ver a su pie derecho sostenido por alguien repleto de tatuajes. Pese a que no etiquetó a ninguna persona, si lo acompañó con un emoji de corazón curado. De cualquier manera, no hizo falta la mención sobre quién era el que la acompañaba, dado que sus fanáticos notaron que esos diseños son los mismos que tiene grabados en su piel Lauty Gram, el artista con el que es vinculada desde hace tiempo.

En redes notaron que se trataba de Lauty Gram (Captura: Instagram @sangrejaponesa)

Mediante su cuenta de Instagram, el cantante comparte muchos momentos de su vida personal y laboral, y en varias de las fotos de su perfil aparece su brazo repleto de tatuajes, principalmente su muñeca derecha con la palabra “ángel” grabada, la cual coincide perfectamente con la foto que subió la actriz.

Los diseños en la muñeca del cantante coinciden con el brazo de la imagen que subió la actriz (Instagram)

El romance entre la China Suárez y Lauty Gram que genera furor en redes

Los rumores de romance entre la China Suárez y Lauty Gram comenzaron a tomar fuerza a finales del año pasado, cuando empezaron a circular no solo imágenes de ellos juntos, sino también ciertos comentarios que intercambiaban en los posteos de redes sociales. Además, se los vio compartiendo tiempo y hasta disfrutando de unas vacaciones juntos en Punta del Este, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre la relación.

La foto que compartió Lauty Gram con la China Suárez y después borró (Instagram)

De hecho, él llegó a confirmar que estaban juntos, y también subió una foto con la cantante, aunque ella nunca lo hizo público. Sin embargo, a mediados de agosto se habló de ruptura; por lo tanto, resultó una gran sorpresa para muchos esta última postal que los muestra nuevamente compartiendo su tiempo y, principalmente, al joven artista como el principal sostén de la actriz en un momento tan triste.

