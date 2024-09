La China Suárez deslumbró con un glamuroso look black and white en la premiere de su nueva película

Escuchar

Son días muy importantes para María Eugenia ‘La China’ Suárez en lo que a su carrera actoral respecta. Este jueves llega a los cines argentinos su nueva película, Linda, dirigida por Mariana Weinsten. El martes se realizó la avant premiere y fiel a su estilo, la actriz deslumbró con un elegante vestido total white y recibió elogios de sus fanáticos.

La actriz se lució con un vestido blanco corto con volados (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

El año pasado, la ex Casi Ángeles compartió en redes sociales su transformación física para interpretar a Linda, una mujer que comienza a trabajar como empleada doméstica en la casa de una familia adinerada y cuyo poder de seducción cautivará a todos, pero pronto verán que no todo es como aparenta ser. Para ponerse en la piel de este personaje, Eugenia se oscureció el cabello, se hizo flequillo y se cortó la ceja.

La película se estrenó hace unos días en el Toronto International Film Festival y el martes por la noche estaba agendada la función para la prensa argentina. Sin embargo, por la mañana Suárez sorprendió a todos al contar una intimidad sobre su look para el evento. “Hoy tengo la avant premiere y adivinen si ya tengo pensado el outfit. No. La reina de la procrastinación”, indicó en una storie que subió a su cuenta de Instagram. Pero, horas más tarde dio cuenta de que logró armar un imponente vestuario con el cual no pasó inadvertida.

La actriz combinó su vestido con joyas doradas y plateadas (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Para la avant premiere de su nuevo proyecto se lució con un mini dress blanco al cuerpo con escote cerrado, espalda abierta y bolados en la parte inferior. Lo combinó con unas medias negras y unos zapatos de tacón y plataforma en el mismo color. En cuanto a los accesorios, optó por un maxi sobre de charol negro y para las joyas usó aros de perlas colgantes, un brazalete dorado y anillos de plata.

Fiel a su estilo, Suárez se la jugó con el peinado. Optó por un recogido con un rodete y un batido en la parte superior, al estilo años 60, con algunos mechones de pelo suelto sobre la frente. El maquillaje, por otro lado, fue en tonos marrones con un delineado pronunciado para marcar la mirada y un labial color nude para acompañar el look.

Linda se estrena en cines argentinos el 19 de septiembre (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Antes de salir de su casa, hizo una mini sesión de fotos para mostrar su look terminado. Sus hijos, Magnolia y Amancio -fruto de su relación con Benjamín Vicuña- no dudaron en posar con ella. Sus fans, en tanto, no tardaron en elogiar su estilo. “Sos de otro planeta”; “No podés ser real”; “Pero qué reina”, comentaron en la publicación.

Una vez en el cine del DOT Shopping Baires, donde se realizó la presentación, la protagonista de Linda desfiló por la alfombra roja y posó junto a sus compañeros de reparto, Julieta Cardinali, Minerva Casero, Rafael Spregelburd y Felipe Otaño.

Magnolia, la hija de Eugenia, acompañó a su madre mientras se arreglaba (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Asimismo, hubo varios famosos que dijeron presente en el evento. Estuvieron Nazareno Casero, Inés Palombo y Leonora Balcarce, entre otras celebridades. También estuvo el exparicipante de Gran Hermano, Marcos Ginocchio, que en los últimos meses se hizo muy amigo de Suárez.

Amancio, el hijo menor de Eugenia también se sumó para las fotos (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Linda, la ópera prima de Mariana Weinsten, producida por Pampa Films en coproducción con Bourke Films y Gloriamundi producciones y protagonizada por la China Suárez, se estrena este jueves 19 de septiembre en los cines argentinos.

