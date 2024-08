La chef privada de Eugenia ‘la China’ Suárez reveló el menú que se come en la casa de la actriz

Escuchar

Si hay alguien que sabe captar la atención del público, esa es María Eugenia ‘La China’ Suárez. Comenzó en la televisión cuando era apenas una niña y durante su adolescencia protagonizó una de las producciones más importantes de Cris Morena. Luego trabajó en diferentes proyectos como actriz y modelo y recientemente se lanzó como cantante solista. Paralelamente, a lo largo de los años su vida personal y sus historias de amor dieron mucho de que hablar.

Suárez decidió contratar a una chef privada para que la ayude con las preparaciones gastronómicas del hogar (Foto archivo: Instagram/@sangrejaponesa)

Sin embargo, en las últimas horas, el nombre de la protagonista de El hilo rojo resonó en redes sociales por un motivo completamente distinto. Suárez decidió contratar a una chef privada para que la ayude con las preparaciones gastronómicas del hogar. Si bien en varias oportunidades dio cuenta de que le encanta cocinar y preparar las comidas de sus tres hijos, Rufina, la niña de 11 años que tuvo con Nicolás Cabré, Magnolia y Amancio, los pequeños, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, quizás ahora ya no cuenta con tanto tiempo para hacerlo.

La actriz decidió contratar a una persona para que la ayudara con las preparaciones de las comidas para la semana. Si bien no es preciso saber con certezas cuando fue la contratación, esta semana la chef privada Lucía Scarpa compartió en su cuenta de TikTok -donde tiene más de 400 mil seguidores y casi nueve millones y medio de ‘Me Gusta’- un video en el que mostró qué le cocinó a Eugenia Suárez, en base a sus gustos y preferencias.

Espárragos gratinados, pollo con papines y coliflor gratinado con salsa blanca (Captura de video / TikTok @scarpalulu)

“Un día conmigo siendo Chef privada de la China Suárez”, expresó la chef en el video. “Arranqué por unos espárragos gratinados, un pollo al horno con papines y a pedido especial hice unas empanadas de queso y cebolla que por acá les encantan”, advirtió y mostró las diferentes preparaciones. Si bien Eugenia es vegetariana, de igual manera en su casa se come carne.

“Me había sobrado un poco de masa, así que hice unas empanadas copetín rellenas de cuatro quesos”, precisó la profesional. Luego mostró la preparación de una tortilla de papas, la cual, según aseguró, salió “increíble”. También hizo un risotto de champiñones, una coliflor gratinado con salsa blanca y un cabutia relleno.

“Ya terminando el día preparé unos pancitos de queso, una torta de frutillas y por acá hay mucho fanatismo por el rosa, así que preparé mis cookies de avena, pero con chocolate rosa”, sentenció y finalizó el video mostrando la galletita que decoró con chocolate y pistacho. En 48 horas, el clip superó los seis millones de ‘Me Gusta’.

Algunas de las preparaciones que realizó la chef de Suárez: pancitos de queso, torta de frutilla y cookies de con chocolate blanco (Captura de video / TikTok @scarpalulu)

Lucía Scarpa es una cara conocida de TikTok. Ganó popularidad por trabajar como chef privada para Valentín Oliva, alias Wos. “Me metí en la pastelería y empecé a vender tortas en mi barrio y a mis conocidos”, le dijo la profesional a LA NACION a principios de este año. Si bien desde siempre fue apasionada por la gastronomía, cuando terminó el secundario iba a estudiar arquitectura. Pero, gracias al impulso de su madre y a su propia convicción, se inscribió en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG) para cursar la carrera de chef profesional.

Luego las cosas empezaron a darse. Abrió un restaurante en Mallorca y lanzó en la Argentina un emprendimiento de viandas saludables y pastelería. Sus preparaciones llegaron a oídos del productor musical del intérprete de “Canguro”. “Me contactaron de la producción de Wos para que yo le venda viandas para él. Se ve que le costaba llegar a su casa y cocinarse, no comía nada. Yo les ofrecí las viandas y me las compró. Eran las mismas que ofrecía a todos, con el menú semanal, que iba variando”, comentó en aquel entonces. Sus platos cautivaron al músico, quien la contrató como su chef personal mientras grababa su tercer disco.

Scarpa fue chef privada de Wos (Foto: Instagram @dolcelulucatering)

Actualmente, la cocinera de 25 años tiene en su perfil de TikTok varios videos de sus jornadas de trabajo en distintas casas. Cocina para la influencer Stephanie Demner y para otras personalidades, de las que si bien no da nombres, comparte sus profesiones. Entre sus clientes tiene “una modelo, una actriz y hasta un jugador de River”.

LA NACION