El fuerte cruce de Juan Pablo con Catalina en Gran Hermano: “Me enorgullece ser caracol”

La casa de Gran Hermano se encuentra al rojo vivo. Entre las estrategias, alianzas y diferentes tipos de situaciones que suceden en el día a día, los participantes establecen un ida y vuelta que, por momentos, sube de tono y genera discrepancias.

Tras el ingreso de Catalina Gorostidi a la casa, en reemplazo de Juliana “Furia” Scaglione, la extrovertida participante empezó a “desenmascarar” las intenciones de cada uno de los concursantes y apuntó contra Juan Pablo de Vigili, a quien acusó de “caracol” por su escasa actividad y compromiso con el reality.

El cruce de palabras entre Juan Pablo de Vigili y Catalina Gorostidi en Gran Hermano

En contacto con Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano, Devi, como lo apodan al concursante correntino, cargó duramente contra Catalina y la dejó expuesta en el vivo. “A mi no me ofende caracol. Si bien por lo que explica no tiene nada de malo, de hecho capaz me enorgullece ser de ese lado y no de las víboras”, sentenció acerca del mote que le impusieron.

Ante la vista de los demás compañeros, Juan Pablo mostró una actitud más agresiva, que se contrapone con su personalidad, y dio a entender que no cederá ante los hostigamientos de Catalina como de Chiara Mancuso, una de las participantes que más se acercó a la santafesina y con la que conformaron un tándem.

Por qué hay gala de eliminación de Gran Hermano este lunes 31 de marzo

En una decisión que causó sorpresa, la producción de Gran Hermano determinó que el pasado domingo no haya gala de eliminación y sí este lunes, donde seis participantes dirimirán su suerte gracias al voto del público.

En principio, la placa estaba compuesta por diez participantes y cuatro de ellos (Selva, Eugenia, Tato y Lucía) salieron de la misma por decisión del público. Los restantes: Chiara Mancuso, Sandra Priore, Lourdes Ciccarone, Luz Tito, Katía “Tana” Fenocchio y Santiago “Bati” Larrivey, siguen en carrera para saber quién de ellos abandona la casa y se convierte en un nuevo eliminado de la casa más famosa del país.

La placa final de nominados para este lunes 31 de marzo Gran Hermano

Después de eyectar de la placa a los cuatro que se quedan, el conductor, mirando a cámara, dijo: “La definición de la noche… será mañana“, y cerró la emisión para darle suspenso a esta nueva gala.

Cómo votar en Gran Hermano

Quienes quieran votar en Gran Hermano deberán seguir los siguientes pasos:

Enviar un mensaje de texto al número 9009 con la referencia “GH” y esperar la respuesta automática que arroja el sistema.

con la referencia “GH” y esperar la respuesta automática que arroja el sistema. Una vez recibido el mensaje, si la votación es positiva, hay que indicar el nombre del participante que se busca que quede en el reality . Aquí es importante colocar el nombre completo, sin apodos ni diminutivos. En cambio, si el voto es negativo , hay que indicar el nombre del participante que se busca que abandone el programa.

. Aquí es importante colocar el nombre completo, sin apodos ni diminutivos. En cambio, si el , hay que indicar el nombre del participante que se busca que abandone el programa. Para completar la votación es necesario realizar un paso adicional. El sistema emite la siguiente leyenda: “Muy bien! Ahora, para registrar tu voto en Gran Hermano , respondé este mensaje con la palabra ‘SI´ “.

, respondé este mensaje con la palabra “. Una vez enviada la palabra, el voto queda registrado.