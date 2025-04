Rating: cómo le fue al debut de Darío Barassi y de Laurita Fernández versus la gala de eliminación de Gran Hermano

Si algo caracterizó a marzo fueron la cantidad de estrenos que tuvo la pantalla chica: Guido Kaczka con una nueva propuesta, María Belén Ludueña, Viviana Canosa, Yanina Latorre, Carlos Monti, Julián Weich, Guillermo Andino y Sergio Lapegüe, se sumaron a la pantalla chica. Y como no podía ser de otra manera, el mes se despidió con un súper lunes. Los canales siguen intentando atraer más público a la televisión y esta vez apelaron a jugadores fuertes para la competencia del prime time.

Pasadas las 21.15 comenzó una nueva temporada de Ahora Caigo con un piso de 5.5 puntos, el exitoso ciclo que supo llevar adelante Darío Barassi en las tardes de eltrece, que esta vez probará suerte en las noches del canal. La nueva temporada no solo trae el formato de juegos en el que los jugadores caen al vacío cuando contestan mal, sino que además el conductor podrá mostrar sus dotes actorales con pequeños sketches como el que se pudo ver en la apertura del debut. Acompañado por Laura Cymer, Mariano Saborido y, nada menos que, con Adrián Suar, como invitado especial, jugaron un paso de comedia sobre el estreno del programa en el camarín del actor. “¡Volvimos! Qué placer, vamos a entregar 5 millones de pesos programa, potencialmente, así que no se ilusiones. Estoy muy contento de haber vuelto, me encanta que me recibieron tan bien. El objetivo de este programa es entretenerlos, nada más que eso”, dijo en el arranque. Este año, el participante gane o pierda se llevará el 50% del premio por el que compitió y siempre tendrá la posibilidad de jugar la chance final. El debut rápidamente trepó a los 6,8 y se mantuvo segundo en la franja con una marca máxima de 7.3, sin cortes.

Darío Barassi debutó con un nuevo programa como presentador

A las 21.45 arrancó la gala de eliminación de Gran Hermano que Telefe decidió partirla en dos para competir, dentro del súper lunes de estrenos, con su arma más poderosa en materia de rating. El reality tuvo una semana muy intensa con la sorpresiva salida de la casa de Juliana ‘Furia’ Scaglione y la vuelta, gracias al Golden Ticket, de Catalina Gorostidi. Las dos entraron a revolucionar el juego y eso se nota en las alianzas, los enfrentamientos y las nuevas estrategias. En la noche del domingo, Lucia Patrone, Tato Algorta, Selva Pérez y Eugenia Ruiz bajaron de la placa con porcentajes bajísimos, lo que llevó a pensar que el foco estaba puesto en otros participantes y así fue. El segmento de Espiando la Casa comenzó con un piso 11.5 puntos que le dejó Telefe Noticias, liderando la franja.

Pasadas las 22 debutó la nueva temporada de Bienvenidos a Ganar con Laurita Fernández con un piso de 2.1 puntos de rating, tercero en la franja. En esta nueva etapa, llamada el desafío, tendrá a la música como eje y nuevos cantantes de todo el país competirán cada noche por importantes premios. Tal como se pudo ver en el primer envío, una de las novedades es la propuesta de acumular dinero diariamente y quedarse con el título de campeón, que podrá defenderse acumulando un pozo ilimitadamente o al ser desbancado por otro cantante. El ciclo tendrá este año un jurado rotativo compuesto por El Paz Martínez, Manuel Wirtz, Magaly Bach, Coki Ramírez, Ariel Pucheta, Pablo Ramírez, Hernán Drago, Cae y entregará cien mil pesos por noche. El ciclo de elnueve compitió cabeza a cabeza con Pasó en América por el tercer lugar en la franja entre los 1,7 y 1,5.

La placa de nominados de hoy Gran Hermano

Pasadas las 22.30, Guido Kaczka debutó en su nuevo horario, con una versión de The Balls famosos, con un piso de 6,1. El conductor estuvo acompañado por Cecilia Insinga, Nacho Otero, Daniel Agostini, Sol Rivas, Santiago Artemis, MIca Vázquez, Santiago Do Rego, Paula Trapani, Teresa Calandra y Nazareno Casero. El ciclo se mantuvo segundo en la franja pero con una marca cercana a los 5 puntos.

En cuanto a Gran Hermano, a medida que Santiago del Moro comenzó a anunciar el nombre de los salvados empezó a subir el rating hasta los 15 puntos. La primera en salir de placa fue Lourdes con el 2.4% de los votos, seguida de Sandra con 4,8%, Katia con el 6.5 % y Chiara con el 19,5%. Finalmente, Bati y Luz quedaron en la cuerda floja y el participante de La Plata quedó fuera de juego con el 50.4%, en la noche en la que el reality de Telefe lideró con un pico de 17,2.

Ariel López Cucatto Por