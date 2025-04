La China Suárez mostró la etapa final de recuperación de Mauro Icardi: “El esfuerzo tiene recompensa”

Las últimas semanas dejaron la sensación de que el escándalo mediático conocido como WandaGate y la pelea entre Wanda Nara y Mauro Icardi por sus hijas en el edificio Chateau Libertador ya es cosa del pasado. Es que Mauro Icardi y su flamante novia, María Eugenia “la China” Suárez, no paran de mostrar en sus redes lo enamorados que están; para ello utilizan fotos, videos y mensajes de amor que no cesan desde el 9 de enero de este año, fecha en que blanquearon la relación.

En esta oportunidad, la actriz compartió un video en el que se puede ver cómo el jugador del Galatasaray se recupera de su lesión y posterior operación. En la historia de Instagram que subió se observó al deportista muy comprometido con su rehabilitación: hace sentadillas mientras patea la pelota, subidas al cajón y bicicleta como parte de la rutina para fortalecer los músculos. “El esfuerzo tiene recompensa” y “Cada vez falta menos” fueron los dos mensajes que escribió la ex Casi Ángeles acompañados de dos emojis de corazón y un león.

"Vamos que falta menos", alentó la China Suárez a su pareja, el futbolista Mauro Icardi

Icardi se recupera de una operación tras una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de su rodilla derecha en la famosa “casa de los sueños”, en Nordelta. La lesión del delantero ocurrió durante un partido de la Europa League contra el Tottenham Hotspur, el 7 de noviembre de 2024. Se trata de una complicación grave que requirió una cirugía reconstructiva, que se llevó a cabo en diciembre en la Ciudad de Buenos Aires.

Luego de la operación, Mauro comenzó con un proceso de rehabilitación que, según estimaciones médicas, se podría extender hasta ocho meses. Todo dependerá de su evolución y la respuesta de su cuerpo al tratamiento. Desde que comenzó con este proceso, tanto la China como su novio comparten en redes sociales todos los avances que dan cuenta que él tendría un buen progreso. Una vez finalizada su rehabilitación, se espera que el argentino pueda regresar al club de la Superliga Turca para el final de la temporada.

La China Suárez y Mauro Icardi no son los únicos que demuestran lo bien y enamorados que están juntos. Por su parte, estos últimos días, Wanda Nara festejó el cumpleaños de L-Gante, mostró todos los detalles y también cómo fue su reciente paso por Chile junto a él. A pesar de que la Justicia le habría ordenado suspender por al menos 30 días sus perfiles oficiales de redes sociales, eso no sucedió y la mediática no dejó pasar la oportunidad para hacerle a su supuesto novio -porque se rumoreó que estaban separados- una profunda declaración de amor.

“Feliz vida, felices 25. Gracias por estar, por tus consejos, por tu amor, que es tan diferente, pero tan real. Por ser auténtico y por enseñarme todo. Festejemos como solo vos sabés”, escribió Nara en sus historias de Instagram con una foto de ambos en la que se los ve con una pequeña torta de frutillas. Luego decidió publicar un carrete de postales de los dos en el feed con un mensaje aún más contundente: “Felices 25, te amo”.

Wanda Nara y el romántico posteo que le dedicó a L-Gante por su cumpleaños (Foto: Captura Instagram/@wanda_nara)