Gran Hermano: la teoría que crece sobre la salida de Sol y su posible jugada

La salida de Sol Abraham de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) no solo sorprendió a los participantes y al público, sino que rápidamente dio lugar a una teoría que empezó a cobrar fuerza: lejos de tratarse de una eliminación inesperada, la jugadora, considerada una de las más fuertes de la casa, podría haber planificado su propia salida como parte de una estrategia. El desconcierto inicial se transformó en especulación cuando comenzó a circular en redes sociales un video que alimentó esta hipótesis, sugiriendo que su objetivo sería regresar con más impulso en el repechaje y reposicionarse en el juego.

En uno de sus últimos días dentro de la casa, Solange mantuvo una charla con Eduardo que hoy es leída de otra manera: “Cuando me vaya, yo vuelvo y vos vas a seguir acá. Voy a volver con Cinzia”, expresó.

La salida de la jugadora desató una ola de especulaciones (Captura: Telefe)

A partir de ese fragmento, tomó fuerza la idea de que la jugadora habría buscado su propia expulsión para tener la posibilidad de regresar en el repechaje.

Las repercusiones en las redes

En redes sociales, Gastón Trezeguet y varios usuarios no tardaron en comparar la jugada de Sol con la recordada estrategia de Cristian U, ganador de Gran Hermano 2011, quien en su momento abandonó la casa tras enfrentarse con todos y luego regresó para terminar consagrándose campeón. Para quienes siguen de cerca el reality, no sería un detalle menor que en los días previos a su salida Sol se haya involucrado en múltiples conflictos, discutiendo con distintos participantes y asegurándose protagonismo antes de quedar afuera.

En redes analizan si todo fue parte de una estrategia (Captura: Telefe)

Sin embargo, hay una diferencia clave en este caso: desde la producción informaron que la jugadora pidió irse en reiteradas ocasiones porque extrañaba a su hija, lo que fue interpretado como una “deshonra” para el juego y derivó en su expulsión. En paralelo, Cinzia Francischiello ya reingresó a la casa con el Golden Ticket que le entregó Santiago del Moro tras su salida, lo que alimenta aún más las especulaciones.