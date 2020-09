Desde sus Instagram stories, la actriz y mamá de Rufina, Magnolia y Amancio contó qué es lo que le sucede con tracks pegadizos Crédito: Instagram @sangrejaponesa

Exitosas y pegadizas, algunas melodías quedan resonando en la mente de las personas que, sin éxito, intento dejar de cantarlas. No ajena a esta realidad, Eugenia Suárez recurrió a su perfil de Instagram para compartir con sus seguidores lo que le sucedía con varias canciones, en especial una del colombiano Maluma.

Minutos después de las 23, en una habitación con muy poca luz, la China Suárez eligió compartir con sus seguidores qué es lo que viene experimentando con distintos hits musicales. Además de enumerarlos, la actriz y mamá de Rufina (7), Magnolia (2) y Amancio se encargó de mencionar en sus stories de Instagram a cada uno de los artistas que los popularizaron.

"Tengo pegada hace días "Hawái" de Maluma y estoy preocupada porque tengo miedo de que no se me despegue nunca. Me levanto a hacer pis a las 3 de la mañana y la tengo en la cabeza. Es muy loco y siempre en la misma parte. ¿Qué explicación tiene eso?", se pregunta la China Suárez.

"Hawái" no es la única canción que surte ese efecto en la China Suárez. La actriz enumeró que también le sucede algo similar con "Papás" de Mau y Ricky, con "Por primera vez" de Evaluna Montaner y "Tattoo" de Camilo. "Rufu (por Rufina) me dice 'Mamá, podés parar de cantar las mismas canciones'. Se me pegan", remarcó la actriz con la voz de Magnolia de fondo.

De pie, con una bata de baño y con Amancio a upa, la China Suárez dio la prueba fiel de lo que venía diciendo. En otra de sus stories, la actriz y pareja de Benjamín Vicuña se grabó haciendo la mímica de le letra de la canción "Hawái".

"Hawái", Neymar y la Champions League

Semanas atrás, la estrella del PSG Neymar se había mostrado cantando "Hawái" tras vencer a Leipzig con el PSG y haber accedido a la final de la Champions League. Esa acción del brasileño fue interpretada por muchos como una clara burla a Maluma, ya que el colombiano le dedicó la canción a su ex, Natalia Barulich, quien tendría un affaire con Neymar.

Cuando, finalmente, el PSG perdió la final ante el Bayern Múnich, la imagen de las lágrimas de Neymar se volvieron un meme. Obra y gracia del destino, algunos "musicalizaron" ese meme con la canción del colombiano, pero en otro sentido: "Todavía puedes ir a Hawaii".