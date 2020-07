El cantante colombiano estrenó una canción y sus fanáticos notaron una curiosa coincidencia con su exnovia, Natalia Barulich Crédito: Twitter

Hoy Maluma estrenó "Hawái", una nueva canción junto a un videoclip que lanzó en YouTube. El cantante colombiano superó el millón de visitas en apenas cinco horas, y hubo una curiosa coincidencia que llamó la atención de sus fanáticos: el nombre de su nuevo hit coincide con uno de los destinos de viajes de su exnovia, Natalia Barulich.

La canción sin dudas tiene su cuota de despecho, y cuenta la historia de una pareja que terminó su relación en malos términos. "La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo, yo te conozco tan bien, sé que fue para darme celos", dice el cantante al ritmo del reguetón.

Maluma - Hawái. Fuente: YouTube 04:18

Video

"No te diré quién, pero llorando por mí te vieron, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero, pero eso no cambiará que yo llegué primero", expresa a puro sentimiento en el video musical. Y luego llega el estribillo que le da el nombre a la canción: "Hawái de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram lo que posteas, para que yo vea cómo te va".

Recordemos que Barulich fue la novia del artista colombiano durante dos años, y se separaron en octubre último. Al recorrer la galería de la modelo cubano-croata resaltan sus fotos en Hawái, más específicamente en la paradisíaca isla Oahu.

Tal como cuenta Maluma en la canción, las postales de su expareja son a pura sonrisa y sensualidad, demostrando que aquella ruptura ya quedó atrás. Además, cuando le pusieron fin a su relación, hubo rumores de un tercero en discordia: Neymar, por una foto donde posó junto a quien todavía era la novia del cantante.

Durante los primeros meses, la modelo - que también es DJ- compartió muy pocas fotos junto al jugador de fútbol, pero hoy, justo el día del estreno de la canción de su exnovio, publicó una imagen de la portada de la revista Bazaar, donde posó junto a Neymar, y escribió: "Un hombre que empodera a la mujer".

Los fanáticos del cantante no pasaron por alto estos detalles y los interpretaron como "indirectas" que ambos se están enviando a la distancia. "Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada, miéntele a todos tus seguidores, pero te hacés mal, porque el amor no se compra con nada", dice la última estrofa de la canción.