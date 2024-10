La China Suárez sufrió un accidente doméstico, se mostró sangrando y terminó en el hospital

Escuchar

María Eugenia ‘la China’ Suárez es una de las famosas argentinas que relatan su día a día a través de las redes sociales. Debido a esto es que sus seguidores están pendientes de cada uno de sus pasos, sobre todo, si esto implica cuestiones en las que su vida corre peligro.

La China Suárez realizó una publicació en Instagram y encendió las alarmas (Foto: Instagram/@sangrejaponesa)

Este sábado 19 de octubre, la actriz alarmó a las 6.5 millones de personas que la siguen en Instagram al mostrar el accidente doméstico que sufrió, por el que terminó en el hospital. “Pasaron cosas”, escribió sobre la imagen que publicó en stories, donde mostró una de sus manos ensangrentadas.

La China Suárez tuvo un accidente doméstico en su jardín (Foto: captura/Instagram/@sangrejaponesa)

Pese al susto, lanzó un divertido comentario sobre sus uñas, dando a entender que no estaban en su mejor estado. “Ignoren mis uñas, estoy grabando en una cárcel”, expresó sobre Barro, el spin-off de El Marginal del que será parte.

En el siguiente posteo, se la vio junto a su hija mayor, Rufina Cabré, haciendo “pucherito”. “Ya salí de la guardia, no perdí el dedo, por suerte”, señaló. Mientras que acto seguido, subió una foto mostrando a la pequeña sosteniendo un peluche como premio por acompañarla.

Una vez en casa, la intérprete de “Corazón de cartón” subió un video junto a Rufina, Magnolia y Amancio, en el que juntos explicaron lo que había pasado. “Estábamos todos en la cama elástica y de la nada pasa un lagarto overo, que son bastante grandes y viven en nuestro jardín”, dijo la primogénita de la artista.

Y continuó: “Pasó por todo el parque y Sakura, nuestra perra, fue y agarró al lagarto. Mi mamá fue corriendo a separarlos y el lagarto le mordió el dedo, le quedó colgando y después lo tiró”.

Para cerrar, la misma actriz fue quien explicó en detalle su accidente. “Eso fue lo que pasó, por suerte no me fracturó. Yo creo que era un hijito del lagarto que estaba siempre acá porque el lagarto grande era como un mini cocodrilo. Pero está bien, ahora lo vamos a ir a ver pobrecito. Sakura no lo hace de mala, es su instinto. El lagarto se defendió y por eso me mordió a mí”, cerró.

Luego, mostró al lagarto salir de la piscina que tiene en su parque y reflexionó: “Él vive en nuestro jardín hace meses y es inofensivo. Respetamos su espacio y le dejamos comida, solamente mordió porque se estaba defendiendo de mi perro. Gracias a Dios que siempre me cuida y no fue nada grave. El lagarto está bien, mi perra también, lo mío fueron heridas superficiales y como ya tenía la antitetánica, solo me dieron antibióticos. ¿Qué aprendí? Nada, volvería a hacer lo mismo jajajaja. Como le dije a Rufi, es mi instinto y además no soy miedosa, no me paralizo ante estas situaciones y estoy contenta de haberlo salvado jijiji”.

Esta no es la primera vez que la China sufre un accidente. En abril de este año, causó preocupación al revelar que se había fracturado la nariz.

(Foto Instagram @sangrejaponesa)

“Bueno, en un accidente bol... me fracturé la nariz. No hay desplazamiento, así que no necesito operarme. Hielo y analgésicos para mí”, escribió la ex Casi Ángeles en su cuenta de Instagram. Si bien no brindó demasiados detalles de lo ocurrido, compartió un video donde se puede observar un moretón sobre el tabique nasal.

LA NACION