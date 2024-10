Revelaron detalles de la compleja relación que habrían tenido la China Suárez y la madre de Benjamín Vicuña

Escuchar

Durante los últimos días la relación de Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Roberto García Moritán estuvo en el ojo de la tormenta: tras varios rumores de crisis, infidelidades y problemas económicos, el político confirmó la separación, algo que ya era un secreto a voces. A raíz de la ruptura, todas las miradas se dirigieron inmediatamente a Benjamín Vicuña, expareja de la modelo y padre de sus cuatro hijos mayores. Incluso más de uno empezó a preguntarse si esto podía significar una nueva oportunidad para los ex.

Si bien es cierto que Vicuña y Ardohain llevan vidas separadas, mantienen un vínculo cercano y respetuoso en pos de sus hijos. Sin embargo, a raíz de los recientes acontecimientos, varios recordaron como fue el final de la pareja hace ya nueve años y el controversial inicio del romance de él y María Eugenia ‘La China’ Suárez. En este contexto, salió a la luz el conflicto interno que habría tenido Isabel Luco Mornadé, la madre del actor con la ex Casi Ángeles, quien aparentemente no habría sido su nuera favorita.

Según trascendió, Isabel Luco Morandé, la mamá de Benjamín Vicuña, no habría tenido la mejor de las relaciones con Eugenia Suárez archivo

El miércoles, en LAM (América) la periodista chilena Cecilia Gutiérrez reveló un dato que no pasó inadvertido: “Yo tengo entendido que el tema de la plata entre Pampita y Benjamín nunca ha sido un problema, que ese problema fue con China Suárez”.

En esta misma línea la comunicadora continuó: “La mamá de Benjamín no tenía una buena relación con China Suárez, no le gustaba. No así Pampita”. En este sentido, cabe mencionar que en 2021, luego de la separación de Eugenia y Benjamín, trascendió que Luco Mornadé no habría tenido la mejor de las relaciones con la madre de sus nietos Magnolia y Amancio. Sin embargo, sí habría sido mucho más afín a Carolina.

Durante su charla con Ángel de Brito, la comunicadora chilena hizo un comentario respecto a Benjamín Vicuña en Chile. ”Era de esos personajes en algún momento intocables. Tenía un círculo de hierro; un actor de primera línea. Pero siempre estuvo en el ojo de la farándula porque sus parejas eran mediáticas. Es algo que él repite mucho, como patrón parece, esto de involucrarse con compañeras de elenco, entonces siempre es noticia”, enfatizó.

Isabel la madre de Benjamín Vicuña disfrutó de sus nietos Magnolia y Amancio, los hijos del actor con Eugenia Suárez (Foto: Instagram @benjaminvicuna.ok)

Cabe recordar que Carolina Ardohain y Benjamín Vicuña estuvieron juntos durante una década. Tuvieron cuatro hijos juntos: Blanca - fallecida en 2012 - Bautista, Benicio y Beltrán. Se separaron en 2015 en medio de rumores de que él le habría sido infiel con Eugenia Suárez. Con el correr de los años supieron construir un vínculo de respeto con los niños como prioridad. Incluso compartieron varios cumpleaños, actores escolares y eventos familiares.

Tras su separación de García Moritán, esta semana la conductora viajó a Chile por trabajo y en el aeropuerto le preguntaron, justamente, por la posibilidad de reconciliarse con el actor. “No voy a contestar porque no voy a dar lugar a cualquier barbaridad que dicen. No voy a responder por lo ridículo que es”, expresó la modelo en un fragmento de video que compartió LAM.

La reacción de Benjamín Vicuña luego de que Roberto García Moritán anunciara su separación de Pampita

El sábado al medio día, el Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires publicó un comunicado en Instagram para confirmar que desde hacía “un tiempo” estaba separado de la madre de su hija menor. Casi al mismo tiempo, Benjamín Vicuña también hizo un posteo en redes sociales que no pasó inadvertido.

Los posteos de Benjamín Vicuña luego de que Roberto García Moritán confirmara su separación de Pampita (Foto: Instagram @benjaminvicuna.ok)

Mientras García Moritán confirmaba la separación, el actor chileno subió contenido a sus historias de Instagram. Se trató de imágenes relacionadas con un nuevo perfume que lanzó. En una se lo pudo ver junto a la fragancia en cuestión, mientras que en otra apareció muy sonriente, recostado en un sillón, vestido con un traje azul.

