La fuerte revelación de domingo de la China Suárez y el palito que le tiró a sus exparejas: “Todos mienten”

Luego de armar una celebración por la Noche de Brujas, más conocido como Halloween, María Eugenia Suárez siguió activa en las redes sociales. Durante la jornada de este domingo, la modelo, en sus historias de Instagram, dejó una reflexión sentimental que apuntó contra sus exparejas.

Con una foto en primer plano, la China, quien tiene 6.5 millones de seguidores en dicha red social, dejó un mensaje claro y contundente. “Los domingos extraño estar de novia”, aseguró, en primer lugar, reafirmando su soltería.

La profunda confesión de la China Suárez

Acto seguido, la multifacética actriz descartó de plano lo dicho y volvió sobre sus pasos con una afirmación que apunta contra sus exparejas. “Después me acuerdo de que todos mienten y se me pasa”, aseveró, con emojis de una cara con la lengua para afuera y otra sonriendo.

Este posteo se suma a otro realizado hace dos semanas, donde reafirmó que no está de novia y negó cualquier vínculo amoroso con el cantante Lauty Gram. “No estoy de novia ni lo voy a estar hasta encontrar un hombre que valga la pena y no mienta”, aclaró, terminante. Luego, sumó: “Que se muera por mí y me haga la vida más feliz. Eso deberíamos buscar todas, nunca menos”.

La China Suárez reafirmó su soltería y alejó cualquier tipo de rumor vinculado a Lauty Gram instagram.com/sangrejaponesa

En lo que ya parece una costumbre, la China optó, nuevamente, por subir contenido a su Instagram durante el fin de semana. Anteriormente, por la misma vía, se encargó de subir fotos subidas de tono donde mostró su escultural cuerpo y generó una fuerte repercusión en las plataformas digitales.

Las imágenes de la fiesta de Halloween que la China Suárez organizó en su casa

Muchas celebridades de todo el mundo se sumaron al festejo de Halloween. En la Argentina, la China Suárez también se sumó a esta movida con una fiesta organizada por la propia modelo. En honor a esta festividad, los colores y vestuarios estridentes estuvieron presentes para maquillar una jornada diferente junto a sus hijos.

Según las fotos que publicó en su cuenta de Instagram, la China vistió una remera roja, con escote en V, y le sumó unos detalles blancos que simulaban ser botones. Para completar, usó un short de color negro y blanco, a rayas, y un par de sandalias Crocs con plataforma.

En cuanto a sus hijos, la China decidió que Rufina, su hija mayor, estuviera vestida con una remera blanca y detalles de pintura roja; por su parte, Magnolia Vicuña se disfrazó del personaje ficticio llamado Harley Queen, el cual fue creado por los estadounidenses Paul Dini y Bruce Timm para DC Comics. Otro de sus retoños que se sumó a la fiesta fue Amancio, quien se puso la piel del Jocker.

La China junto a Magnolia, su hija, quien se vistió para la ocasión

Además de los mencionados, la China hizo extensiva la invitación a varios de sus amigos para que formen parte de esta jornada especial. Los que dieron el presente fueron: Juan Manuel Cativa, su estilista, quien se disfrazó de Superman, la actriz Mery del Cerro con sus hijas, Mila y Cala, y Marcos Ginocchio, exganador de Gran Hermano, quien optó por usar el traje de Stormtrooper.