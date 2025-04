Micaela Tinelli y Licha López estarían en crisis: cuál sería el motivo de la separación

Una consolidada pareja del espectáculo y el deporte estaría en crisis. Según revelaron el jueves en LAM (América), Micaela Tinelli, la hija mayor de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino, pasaría por un momento complicado en su relación con el futbolista Lisandro ‘Licha’ López. En el programa dieron detalles del estado del vínculo y revelaron cuál sería el dilema que podría terminar con el noviazgo.

El jueves al inicio de LAM revelaron que un jugador de futbol y una famosa estaban en crisis. El panelista Pepe Ochoa descartó que se tratara de Mauro Icardi y María Eugenia ‘la China’ Suárez. Dijo que el futbolista en cuestión no jugó en la selección argentina y que actualmente se estaba desarrollando en “otro sector del mundo”. “Es un tipo importante y tiene plata”, añadió.

Según LAM, Tinelli y López tendrían que tomar decisiones respecto a su relación y cada uno estaría enfocado en su propio proyecto (Foto: Instagram @lichalopez2)

“El tema es que están en un momento en el que tienen que empezar a tomar decisiones y están con proyectos de vida diferentes”, sostuvo el comunicador. Asimismo, para dar más detalles de su enigmático, comentó que no tenían hijos y que ella tenía en su familia a varias personas famosas.

Finalmente, Ochoa reveló el misterio: “Ella es Mica Tinelli y está en crisis con su novio Licha López”. En este sentido, dio detalles sobre lo que pasaría la pareja actualmente. “Están en un momento en el que la distancia está haciendo estragos en la relación. Ella está muy abocada a su marca y él le hace una propuesta de que ella debería tomar una decisión de acompañarlo en su carrera futbolística”, indicó.

Cabe mencionar que mientras la primogénita de Marcelo Tinelli tiene su propia marca de ropa, López juega en Olimpia de Paraguay, equipo que hasta esta semana dirigió Martín Palermo.

López y Tinelli comenzaron su relación en 2019 y tuvieron que hacerle frente a la distancia en varias oportunidades (Foto: Instagram @lichalopez2)

“Lo que a mí me dicen es que se están tomando un tiempo para replantear el vínculo porque tienen que tomar una decisión y nadie quiere ceder”, señaló Ochoa. Según comentó, Tinelli no estaría dispuesta a viajar, ya que no la habría pasado nada bien cuando convivió temporalmente con su novio en México mientras él jugaba en Xolos de Tijuana. Aunque sería una crisis y no una separación definitiva, hasta el momento ninguno de los dos se pronunció al respecto. “Ojalá encuentren el camino”, sentenció Ángel de Brito.

La historia de amor de Mica Tinelli y Licha López se remonta a junio de 2019. Ella estaba en la Argentina y él, desde Italia y hospedado en la casa que en aquel momento compartían Wanda Nara y Mauro Icardi, le escribió por Instagram “algo lindo”. Así comenzó todo.

Durante el primer tiempo el vínculo fue virtual hasta que él volvió al país y la invitó a cenar a su casa. Finalmente, decidieron apostar por una relación y también por la convivencia. Incluso, mientras él jugaba en Boca, ella fue a alentarlo a La Bombonera, un poco a pesar de su padre, que es fanático de San Lorenzo. Más allá de las diferencias de equipo, el conductor recibió con brazos abiertos a su yerno.

Tras jugar en Boca, López se instaló en México y después en Arabia Saudita; Tinelli no se mudó con el, pero viajó a visitarlo (Foto: Instagram @micatinelli)

En 2022, el futbolista firmó contrato para jugar en México, por lo que su relación se puso a prueba por un tema central: la distancia. Micaela estuvo allí durante varias semanas, pero no se mudó de manera definitiva con él, puesto que estaba abocada a su marca de ropa.

Al año siguiente, López se fue a jugar a Arabia Saudita y recibió un par de visitas de su novia, que se quedó a vivir en Buenos Aires. La pareja supo sortear los obstáculos de la distancia, sin embargo, ahora estarían atravesando una crisis que podría poner en jaque la relación.