La costosa manía de Agustina Casanova: “Gasto una fortuna”

Hace pocas semanas, la periodista y modelo Agustina Casanova dio que hablar en la conducción de la alfombra roja de los Martín Fierro. Luego de su flamante paso por los premios televisivos, la influencer se sometió al “Yo Nunca” del youtuber Sebi Jaleh, y develó un insólita y costosa obsesión que acarrea desde que era una niña en cuanto a su vestimenta.

La carrera televisiva de Agustina Casanova sigue en auge en las pantallas de Telefe e ESPN: en ambos canales, la conductora demuestra los distintos looks que elige y su alto grado de conocimiento sobre las últimas tendencias, algo en lo que se fijó desde pequeña y que le valió algunas peleas con sus padres.

El insólito y costoso TOC que tiene Agustina Casanova desde chica

Agustina Casanova pasó por el canal de Sebi Jaleh, un youtuber que entrevista a jugadores de fútbol y personajes de la farándula. En la sección “Yo nunca”, el periodista hace que las figuras se sinceren sobre distintos aspectos de su vida tanto en lo personal como en lo profesional. La primera propuesta fue: “Yo nunca tuve una cita fallida”, a lo que la comunicadora respondió que en su juventud daba primeras oportunidades, pero después decidía si seguir conociendo a la otra persona o no.

En la segunda consigna fue “yo nunca tuve una costumbre que me avergüence” y la periodista narró sus manías en cuanto al orden y la estructura de su rutina. Además apuntó que no puede repetir el mismo mate de la mañana con el de la tarde. No obstante, lo más curioso fue cuando habló de los destinos de sus primeros sueldos.

La periodista narró sus inicios en los medios de comunicación como extra en tiras de Telefe. Con el dinero ganado salía de fiesta y cumplía a pleno con su obsesión de... jamás repetir la ropa. “Eso lo tengo desde chiquita. Mirá las cosas de la vida, que tengo la suerte de que hay un montón de marcas que me acompañan, pero yo de chica necesitaba para salir siempre otra ropa”, manifestó la comunicadora con cierto pudor.

“Un día mis padres me dijeron ‘no da’, y yo laburaba para comprarme ropa”, dijo entre risas y aseguró que mantiene ese tema, incluso hasta hoy, en su rutina. “Ahora es distinto porque no me compro y tengo muchas marcas que me acompañan”, subrayó Agustina Casanova. Sebi Jaleh fue más incisivo y le consultó si esto era solo para su salidas o para su día a día y la respuesta de su entrevistada lo sorprendió. “Una fortuna”, exclamó.

“Había otra época en la vida en la que no era tan caro como hoy”, se excusó la periodista, aunque admitió que podía repetir prendas como una campera. “Es algo que me divierte esto yo ya lo tengo de muy chiquita esto de ser tan coqueta de que me guste la moda y la ropa. Variar, jugar: creo que el juego venía por ese lado”, explicó Agustina Casanova quien no repite ropa desde que es joven. Gracias a la relevancia que ganó en los últimos años como conductora de televisión de noticieros, la comunicadora pudo mantener esta manía por las distintas marcas de indumentaria que la representan y la ayudan bastante en esta manía que arrastra desde muchos años.