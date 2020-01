"Le pedí a Papá Noel un bebé que parezca real", Pedro Alfonso contó detalles de la reacción de su hija al saber que tendrá una hermana Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de enero de 2020 • 18:11

Después de muchos rumores la feliz noticia al final salió a la luz en la última Navidad: Paula Chaves y Pedro Alfonso esperan al quinto integrante de su familia . En un móvil con el programa Intrusos contaron detalles de cómo se lo contaron a sus hijos y la sorprendente reacción de su hija Olivia

"Los sentamos y lo grabamos todo para tenerlo de recuerdo y primero le dijimos a Oli y a Balta que Pau estaba embarazada", contó Alfonso. "Después, Paula nos dijo a los tres cuál es el sexo del bebé, algo que yo no sabía. Fue una sorpresa para mí y para los nenes también", dijo Alfonso desde Carlos Paz, donde protagoniza la obra Perdidos en el museo junto con Julieta Prandi.

"Cuando les dice que está embarazada, se pusieron muy contentos, le empezaron a dar besos en la panza. Después Oli como que cae y en un momento dice 'yo le pedí a Papá Noel un bebé que parezca real. Pero me olvidé de escribirle que parezca, y Papá Noel trajo uno de verdad", finalizó Alfonso, que publicó en sus redes sociales el momento en el cual le contaron la noticia a sus hijos.

Pedro Alfonso también se enteró de la noticia de una manera curiosa. En diálogo con Pronto contó: "Yo iba en el auto a una reunión y me llamó Pau vía Facetime. Frené, estaba con los anteojos puestos y lo primero que vi fue el test de embarazo que ella me estaba mostrando por camarita. Yo ni sabía que se iba a hacer un test, así que no entendía nada".

"Más allá de la alegría y todo lo que genera un embarazo, lo primero que se me vino a la cabeza fue la temporada. Estábamos por hacer la foto de la marquesina y fue todo un shock. Encima ella me grabó y tuve una reacción casi nula, ¡no reaccionaba! Hoy a la distancia creo que fue divertido y así fue como me enteré".

Una feliz noticia

Los rumores sobre el embarazo de Paula Chaves comenzaron cuando la conductora de Bake Off Argentina se bajó de la temporada de verano en Carlos Paz, donde iba a protagonizar la obra junto a su marido, pero a último momento fue reemplazada por Julieta Prandi.

En ese momento, Chaves atribuyó su decisión a motivos personales: "Quiero disfrutar más de la familia. Los disfruté durante todo este año, estuve mucho tiempo con ellos, pero Oli arranca primer grado y yo siempre me dije a mí misma que el día que arranque la primaria yo iba a estar ahí para acompañarla", aseguró en una entrevista, aunque dejó abierta la posibilidad de un embarazo: "El día que lo pueda confirmar, lo confirmaré", aseguró.

Y la confirmación ocurrió hace una semana. A través de su cuenta de Instagram Paula escribió: "Esta banda se agranda... ¡Llenos de amor y más juntitos que nunca! En un día muy especial... Vamos a ser 5. Te amamos y bancamos en todas, @pedroalfonsoo. ¡Son mi vida!" y agregó una foto en la cual se la ve con sus dos hijos, Olivia y Baltazar.