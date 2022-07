Rusherking recibió una fuerte acusación por irse a Disney con la China Suárez: “Solía ser mi amigo...”

Luego de los rumores, las idas y vueltas y las especulaciones Eugenia “la China” Suárez y Rusherking blanquearon su relación y hoy viven su amor sin esconderse de las cámaras. En los últimos días, los enamorados pisaron el aeropuerto de Ezeiza para emprender viaje a Disney World junto a los tres hijos de ella.

Sin embargo, parece que la escapada romántica no le cayó bien a algunos. Un íntimo amigo del cantante hizo un contundente posteo donde dejó en claro el malestar que le produjo su ausencia en una fecha muy importante.

La China Suárez y Rusherking eligieron como destino vacacional el estado norteamericano donde se encuentran los famosos parques temáticos. Junto a ellos también viajaron Rufina - la hija que tuvo la actriz con Nicolás Cabré -, Magnolia y Amancio - fruto de su relación con Benjamín Vicuña.

Si bien todos disfrutaron de los juegos y los paseos, algunos no se mostraron muy felices con la fecha que eligieron para irse del país. El streamer Martín Kovacs, mejor conocido como “El Demente”, hizo una contundente publicación en las redes donde cuestionó públicamente las decisiones de su “amigo”.

La China Suarez con sus tres hijos y Rusherking en Ezeiza antes de abordar su vuelo a Orlando Gerardo Viercovich - LA NACION

“¡¡Feliz día del amigo a todos!! Se preguntarán quién es el tipo que aparece en la foto... A esta altura yo también me lo cuestiono, pues solía ser mi amigo, mi compañero de aventuras...’Tomi’ le decía yo, supongo que ahora es simplemente Rusher... ”, comenzó el posteo de El Demente. Sus palabras estuvieron acompañadas por dos imágenes en blanco y negro de él y el cantante.

Por otra parte, también agregó una imagen de Rusherking con un cartel de “Se busca” y un falso número de teléfono para “informar” sobre el paradero del cantante. “Era mi amigo, pero este día tan especial decidió organizar un viaje a Disney con lo que creo es su nuevo grupo de amistades.. Volá alto campeón”, sostuvo.

El demente lanzó una dura publicación contra su amiga Rusherking (Foto: Instagram @eldemente)

El streamer hizo uso de su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones y medio de seguidores en Instagram, y acusó públicamente a su amigo Rusherking de ausentarse del país el Día del Amigo para irse viaje con su pareja a otro país.

Rusherking respondió a las acusaciones de El Demente (Foto: Instagram @eldemente)

Por su parte, Rusherking se cruzó con el posteo y no dudo en salir a defenderse de las acusaciones. “Jajaja te amo mi hermano. Perdón, estoy trabajando, te lo juro”. Pero, también, aprovechó para devolverle la gentileza a su amigo. “Vos te fuiste un mes con Iara y, ¿yo me quejé?”, lo cuestionó. “No, te apoyé porque te hace feliz. Qué dolor que siento”, sostuvo indignado. Ante estas palabras, El Demente se hizo el desentendido y le preguntó ¿Quién sos? No te tengo agendado.

Algunas figuras dejaron sus comentarios en la publicación del streamer (Foto: Instagram @eldemente)

El tono de la publicación, las imágenes y su intercambio parecieron indicar el fin de la amistad. Sin embargo, esto no fue así. Se trató de una broma, pero a más de uno le costó entender el chiste. Sin embargo, hubo algunos que enseguida captaron el tono mensaje y decidieron seguirle el juego, dándole los “pésames” al youtuber por la pérdida. “QEPD Rushi, siempre presente”, comentó Lit Killah. “Volá alto”, agregó Emilia Mernes. Por su parte, Duki también decidió seguir el intercambio y escribió: “Seguimos buscándolo, hermano, si sabemos algo te avisamos”.