Wanda Nara hizo públicos los chats donde la China Suárez critica a Pampita

Después de una semana de peleas y tirada de indirectas a través de las redes sociales, Mauro Icardi y Wanda Nara finalmente hicieron las paces. Pero que el matrimonio haya puesto en marcha la reconciliación no significa que la polémica vaya a desaparecer de un día para el otro. En realidad, pasó todo lo contrario ya que Yanina Latorre aprovechó el último coletazo del llamado “Wanda Gate” para hacer públicos los chats en donde la China Suárez, señalada como la tercera en discordia en medio del escándalo, critica a Carolina ‘Pampita’ Ardohain.

La pelea entre el futbolista y la mediática tuvo durante varios días a mucha gente esperando a ver cómo evolucionaba la relación. Tan grande fue el conflicto que múltiples artistas se vieron arrastrados a la guerra y no quedó persona pública sin dar su opinión sobre los hechos. En el medio, Yanina Latorre se convirtió en el faro de información oficial y se encargó de proveer los datos más esenciales.

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, Wanda Nara confirmó su reconciliación con Mauro Icardi Instagram: @wanda_icardi

La panelista de Los Ángeles de la Mañana (eltrece) se mensajeaba directamente con Wanda Nara y, por ende, conocía el minuto a minuto desde adentro. Entre todos los datos que pudo socavar se encuentran los mensajes entre la China Suárez y Wanda Nara en donde la primera hablaba mal de Pampita.

El conflicto entre las dos famosas data de cuando la modelo estaba casada con Benjamín Vicuña y, según ella misma contó, lo encontró junto a su coestrella de El Hilo Rojo manteniendo relaciones sexuales en un motorhome. Pasada la conflictiva separación de los padres de Blanca, Benicio, Beltrán y Bautista, el actor chileno oficializó su relación con la ex Casi Ángeles con quien estuvo seis años y tiene dos hijos: Magnolia y Amancio.

Yanina Latorre reveló los chats de la China Suárez criticando a Pampita

La panelista de LAM leyó en vivo la conversación que mantuvo con Nara el lunes por la noche. Allí, la mediática le expresó: “El problema yo sé que es todo con Mauro, pero mi dolor con la China es que nos conocíamos”. A continuación Latorre reveló que, a modo de prueba de este vínculo cercano que tenían, le había enviado capturas de pantallas de sus charlas.

Yanina Latorre compartió los mensajes entre la China Suárez y Wanda Nara sobre Pampita captura de video

“Y me vuelve a reenviar más chats con la China, ahora te los doy. Son muy cínicos, viste. Mucha fotito. Es que es tan largo todo…”, comenzó. Muy intrigado por la situación, Ángel de Brito quiso saber de qué fecha datan los mensajes y Latorre contestó: “Son a partir de 2018 para acá. Tengo chats. Hay audios, que no me los mandó. Acá hay uno que compromete a Pampita”.

“No sé de qué venían hablando, Wanda no es boba y me cortó su chat, y me pone ‘sí, obvio, ella (Pampita) hizo el mejor negocio. Benjamín es demasiado bueno. Demasiado’. Eso le dice la China a Wanda”, narró mostrando a la cámara la pantalla de su celular.

Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña estuvieron juntos hasta el 2016 Archivo

Luego, se dirigió a Ángel de Brito y le expresó: “La China le dice a Wanda que Benjamín es demasiado bueno… Podés mostrarlo a cámara, porque después te dicen que inventás. Ves que es Wanda porque acá tiene fotos de ella”.

A modo de cierre del tema y dando una última prueba del “cinismo” de Suárez, la panelista dijo: “Acá hay otro en el que ella le habla a Wanda de la perfección que son sus hijas”.