La despedida de Marcelo Longobardi: la carta de Diego Leuco, el llanto del periodista y a quiénes agradeció

Tras permanecer 21 años al frente del ciclo Cada mañana, por Radio Mitre, el periodista Marcelo Longobardi se despidió este martes de sus colegas y oyentes. En un emotivo discurso, explicó las razones detrás de su decisión, destacó a quienes hicieron posible un éxito tan duradero y compartió algunas intimidades de su salida de la radio, entre ellas la carta que le envió su colega Diego Leuco. En ese momento, no pudo contener las lágrimas y se quebró al aire en medio de palabras de agradecimiento.

Al hacer un racconto de las numerosas distinciones obtenidas al mando del programa, Longobardi remarcó que tuvo el “honor de ser nombrado como uno de los muy pocos miembros de la Academia Nacional de Periodismo” por su tarea. En ese momento, expresó: “Voy a aprovechar, porque le debo aquí un agradecimiento por lo menos a dos personas: a Joaquín Morales Solá, que es el presidente de la academia, y a mi querido amigo Jorge Fontevecchia”.

A continuación, hizo extensivos los agradecimientos a las distintas autoridades de la emisora con las que tuvo relación a lo largo de su trayectoria, entre las que subrayó a Jorge Porta, el director general de la radio. “Estoy muy agradecido con ellos por el empeño que han puesto en los últimos meses para que yo revierta mi decisión y lamento haberlos decepcionado”, manifestó.

Luego llegó el turno de referirse a sus colegas. “Estoy muy agradecido a todos. Juntos hemos construido un entramado personal clave en el éxito de la radio. Lo que importan son las personas y yo quisiera mencionarlos. Obviamente a Jorge Fernández Díaz y a los Leuco, a Alfredo y a Diego”, comenzó Longobardi y siguió: “Saben que Diego es como una especie de hijo y anoche me escribió algo terrible”. Entonces, leyó con la voz quebrada el mensaje, que decía: “Te voy a extrañar mucho. Fuiste tan generoso, humano, contenedor y estricto. Te debo mucho y te lo voy a agradecer siempre”.

Acto seguido, continuaron los agradecimientos: “A los Wiñazki, que siempre me han calificado y escrito mensajitos con el injusto término de ‘maestro’; a Pablo Rossi, Gonzalo Sánchez, Tato Young, Marcelo Bonelli, Jorge Lanata, Natalia López, Adriana Verón, Horacio Caride, Miguel Verdún, Mercedes Ninci y Rodrigo Jorge. Han sido el mejor equipo que he visto yo jamás en una radio”.

El periodista también recordó al fallecido Pepe Eliaschev, con quien compartió apenas un año en la emisora, y remarcó la labor de “las personas que en general no hablan en la radio, pero que son fundamentales: los productores y los operadores”. Y siguió: “Además, estoy muy agradecido con todas las personas que han contribuido a que Cada mañana pueda ofrecer un punto de vista sobre los acontecimientos públicos de la Argentina y del mundo, como Rosendo Fraga, Sergio Berensztein, Marcos Novaro, Claudio Fantini y tantos otros”.

Después, le dedicó un momento a su audiencia: “No tengo palabras de agradecimiento con los oyentes. Ellos me permitieron despertarlos durante casi 6000 mañanas, ingresar en sus casas y formar parte de sus vidas. Siempre he sentido ese afecto y esa confianza. Solo quiero decirles gracias por tanto”. Por último, destacó a sus compañeros de programa.

“21 años es mucho éxito”

Sobre los motivos detrás de su decisión, Longobardi expresó: “He disfrutado de todo esto, pero 21 años es mucho. ¿Hasta qué punto uno debe agarrarse de los éxitos, amarrarse? Uno debe saber ponerse un límite, no puede obnubilarse ni empalagarse y creer que uno es ese éxito, el éxito es del público”. Luego, remarcó: “El éxito es maravilloso pero peligroso porque es como un demonio, engaña mucho y manejarlo es difícil. Si le vendés tu alma al éxito, es como vendérsela al diablo. Yo mismo me he confundido mucho del valor del éxito en la vida”.

Posteriormente, recordó que empezó en Radio Mitre como productor en los años 80 y que desde entonces tuvo “mucho más éxito del que hubiera imaginado”. “Y ahora hay que saberse desprender de las cosas para no ser esclavo del pasado que es de lo que habla una canción que mi hijo Franco me mandó, es de Coldplay y Selena Gómez, y dice que hay que dejar ir las cosas para que se mantengan puras”, argumentó.

Tras ello mencionó la nota que lo ayudó a tomar la decisión de abandonar el programa: una entrevista a Anna Fornés, la consultora catalana que se especializa en el mundo del trabajo, quien en un mano a mano en Clarín dijo: “Si sólo te centras en producir, cada semana te conviertes un poco más en obsoleto”.