La mañana 5406: el mensaje cifrado de Marcelo Longobardi a Jorge Lanata y las palabras para cada integrante del plantel

La salida de Marcelo Longobardi de Radio Mitre esta mañana, la número 5406, no solo estuvo cargada de sentimentalismo y recuerdos, sino también de menciones a todas aquellas personas que contribuyeron con el ciclo que lo puso en el pedestal de las AM.

Dentro de esos nombres que tuvieron un espacio en la carta que el periodista utilizó para despedirse también estuvo el de su colega Jorge Lanata y no pasó desapercibido. Las rispideces que se ocasionaron por los pases radiales entre ambos fueron entendidos en un primer entonces como uno de los detonantes de la salida de Longobardi, quien finalmente aclaró hoy que su partida estaba vinculada al tiempo que pasó en la radio y a su necesidad de “desprenderse para no ser esclavo del pasado”, como había anticipado LA NACION.

Mientras realizaba su reconocimiento a aquellas personas que contribuyeron en Cada mañana, Longobardi deslizó un mensaje cifrado para Lanata, quien le había reclamado al aire que le entregaba la programación tarde. Luego de agradecerles a Juan Dillon y a Carlos Melconian por considerarlos “centrales para que el programa tenga un punto de vista”, dijo: “Ese punto de vista fue modelado por ellos. Bueno, obviamente... Y esto... A ver, si me pongo a hablar de esto Lanata se va a volver a enojar conmigo porque me voy a pasar de tiempo ”. Eso fue todo, en un tono que no incluyó jocosidad, pero que tampoco demostró enojo.

Inmediatamente después, Longobardi se dirigió a quienes optaron por su voz para comenzar el día durante estos 21 años de actividad. “No tengo palabras de agradecimiento con los oyentes de Cada mañana. No hay forma, no hay ninguna forma de expresar eso. Ellos me permitieron despertarlos, a mí y a ustedes, durante 5406 mañanas, ingresar en sus casas y formar parte de sus vidas. Siempre he sentido ese afecto, esa consideración, ese respeto y esa confianza que ellos nos han otorgado a nosotros”, remarcó el conductor, quien cuando quiso culminar con un “gracias por tanto” debió interrumpir esa expresión porque no pudo contener su emoción.

El saludo a sus compañeros

Asimismo, también les habló a sus compañeros: a la locutora María Isabel Sánchez, al humorista Rolo Villar y a los columnistas de deportes, Leandro Buonsante; de economía, Willy Kohan; y de salud, Alberto Cormillot.

“Cuando Emilio crezca un poco y no dependa tanto de su padre, y siendo que comentó que iba a vivir 102 años y todavía tiene 20 y pico por delante, haremos alguna aventura, doctor, de tantas que hemos planificado ”, le dijo a Cormillot, en referencia al nacimiento de su bebé junto a Estefanía Pasquini, luego de hablar sobre Buonsante, el primero al que se refirió.

A Cohan lo trató de “ inseparable compañero y amigo, del trabajo y de la vida ” y le expresó: “No tendría palabras por todo lo que has tenido que ver conmigo desde aquel día que un amigo en común, el doctor, me lo trajo a la vieja Radio América y a partir de ese momento siempre hemos estado conectados en el plano personal y profesional. Willy, la calle está muy agradecida con vos”.

Después pasó a Sánchez y a Villar. “Tengo que hablar de Rolo y de María. Como si fueran una sola cosa, son una espacie de una sola cosa . Rolo y María. María y Rolo. Son como dos personas inseparables, al mismo tiempo que son personas separadas”, empezó.

“Rolo y María han conseguido que sea un mejor profesional y una mejor persona. Rolo es el tipo más talentoso e importante que conocí desde que empecé a trabajar en la radio. Lo digo yo y es un relativo consenso, sos el mejor de todos. Y María es un sol. He tenido el privilegio de trabajar con ustedes dos, que son las personas con las que empecé, el rol de Rolo y María juntos en mi vida ha sido sustancial ”, sostuvo.