Los Mammones: Daniel Osvaldo y su emoción al recordar el día en el que conoció a Maradona

El programa de Jey Mammón comenzó su semana con la presencia de Daniel Osvaldo. A lo largo de la emisión, el conductor recibió al músico y jugador de fútbol, y y con él mantuvo una charla en la que hablaron de todo, y que culminó con un mini recital. Y a lo largo de la nota, hubo un momento muy especial, en el que Osvaldo se refirió al amor que siente por la figura de Diego Maradona.

En un tramo del diálogo entre ambos, Osvaldo contó lo mucho que disfrutó jugar en Boca, y eso dio pie a que Jey le preguntara cómo había sido su relación con Diego. En ese momento, el invitado recordó el día en el que lo charló con él por primera vez: “Lo conocí cuando hacía poco que había debutado en Huracán, yo tenía 17 años. Y uno de mis representantes, me dijo un día “te paso a buscar”. Él sabía que yo era fanático enfermo de Diego, y me dijo: “Agarrate una camiseta de Huracán, la que usaste el sábado, y una de Boca, que te llevo a ver a un amigo”. Yo no me imaginaba nada. Llegamos a Devoto, a la casa de los padres de Diego, y toco el timbre y abrió la puerta él”.

Visiblemente emocionado al recordar ese momento, Osvaldo continuó: “Lo cuento y me dan ganas de llorar. Abrió la puerta él, y me puse a llorar, no lo podía creer. Y me dice “¿Qué hacés Danielito? Pasá, jugaste bien el sábado, te vi”. Él sabía que yo había jugado, no lo podía creer, y estuvimos un rato largo hablando, y le regalé mi camiseta, me la hizo firmar y se la puso. Le tuve que pedir un vaso de agua porque me temblaba la mano. Yo pensaba, “¿cómo te voy a firmar una camiseta a vos?”. Él me firmó la de Boca. Ese día me dio su número de teléfono. Hablamos cada tanto, y nos vimos un par de veces”.

Luego de ese anécdota, Mammón le preguntó cómo nació su vínculo con Gianinna Maradona, y ante la mirada de ella, que detrás de cámara veía la nota, el cantante recordó: “Nos conocimos hace varios años, somos amigos desde hace seis o siete años. Y bueno, como diría nuestro expresidente Macri, “pasaron cosas”. Pero nunca pasaban cosas, todos siempre nos decían que era obvio que estábamos, nos acusaron de eso y no, nunca. Pero ahora sí estamos juntos”. Finalizada la entrevista, y como es habitual en Los Mammones, el conductor y el invitado terminaron la nota interpretando varios temas juntos en el piano.