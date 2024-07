Cambios en los medios: el final abrupto del programa de Claudio Orellano y el nuevo destino de Aníbal Pachano

Escuchar

El ex Crónica TV, el periodista y locutor Claudio Orellano, estaba al frente de El último momento en la madrugada de la AM del Grupo Indalo, como lo es Radio 10 AM 710. Sin embargo, sorpresivamente el viernes pasado las autoridades de la misma decidió levantar el ciclo que iba de lunes a viernes de 2 a 5.

Mientras desde la radio no se refirieron sobre el motivo, Orellano le explicó a su círculo cercano y colegas que levantaron el programa de manera abrupta el viernes 26 de julio por la tarde – se lo notificaron vía telefónica y por “mensaje texto”- y adujeron temas del rating, pero destacó que él cree que “molestaron mucho sus comentarios políticos”.

Desde esta semana ese espacio de la madrugada volvió a ser ocupado por Gustavo Romero con su clásico, que lleva 15 años en el aire de esa radio, Antes del Amanecer. Romero lo conduce desde 2015 y anteriormente fue encabezado por Adrián Noriega y Mario Mundo.

Según pudo saber LA NACION, en los próximos días las autoridades de la emisora se reunirán con Orellano para definir su situación contractual y si sigue en esa radio o es reubicado en otro medio de Indalo Media, la unidad de medios del Grupo Indalo.

Aníbal Pachano se suma a Radio Nacional con su Aló Pachano

Tras el debut de Diego Ramos con Ramos Generales –lunes a viernes de 7 a 10– y el nuevo horario de Pan Casero Nacional, con Oscar “El Cholo” Gómez Castañón de 10 a 12, Radio Nacional AM 870 convocó al multifacético Aníbal Pachano para que lleve su programa Aló Pachano –ciclo que ya estuvo en las radios digitales Radio Tú y Led.FM-, a la AM pública y sus repetidoras.

Aníbal Pachano se suma a Radio Nacional con su Aló Pachano Hernan Zenteno - LA NACION

El mismo, que es un magazine de interés cultural que recorrerá todas las provincias, debutará el próximo domingo 4 de agosto de 10 a 12.30, donde Pachano estará acompañado de la locutora Mariel Kosacki y bajo la producción de Productora 30 de Andrea Chiarello.

Estanislao Bachrach y María Julia Oliván en Border Periodismo

El 6 de agosto, el doctor en biología molecular Estanislao Bachrach y la periodista María Julia Oliván entrenan una serie de 6 capítulos llamados Mental, Autoconocimiento en Border Periodsimo, el canal de streaming de actualidad, política y tendencias dirigido por Oliván.

Según pudo saberse, cada programa abordará un tema que relaciona la neurociencia con seis grandes ejes de la vida de las personas: Emociones, Mente, Creatividad, Cerebro, Cambio y Cuerpo.

De esta manera, este ciclo se suma al otro contenido estrella de Border que es el reconocido videopodcast Chat de Mamis, que en el año de su lanzamiento estuvo entre los 10 más escuchados de Spotify. En esta tercera temporada, todas las semanas Chat de Mamis se convierte en un programa que continúa ampliando espacios para comprender y valorar a las mentes diversas.

También en este 2024 y por iniciativa de la Editorial Planeta, Chat de Mamis será ́publicado en formato de libro. Por otro lado, en un año de BorderSessions el canal de YouTube de Border alcanzó una audiencia de más de 56 mil suscriptores orgánicos.