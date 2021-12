La drástica medida que tomaron Wanda Nara y Mauro Icardi para resolver un conflicto doméstico

Después de atravesar una verdadera tormenta, la relación entre Mauro Icardi y Wanda Nara está pasando por un buen momento y así lo demostraron en una entrevista que brindaron juntos en la Argentina.

El Wandagate, que involucró a la pareja y a una “tercera en discordia”, la China Suárez, parece haber llegado a su fin después de semanas de acusaciones de un lado y del otro, mensajes polémicos en las redes sociales, enojos, peleas y lágrimas. Corrió suficiente agua bajo el puente y la excusa de pasar las Fiestas en el país ayudó a curar las heridas.

El problema doméstico que dividió a Wanda Nara y Mauro Icardi: cómo lo resolvieron

Este miércoles, en una nueva emisión de Los ángeles de la mañana (eltrece), se hicieron eco del reportaje que brindaron Wanda y Mauro para una reconocida tienda de artículos deportivos, que dejó bastante tela para cortar y reveló un conflicto doméstico hasta ahora desconocido.

“Hablaron absolutamente de todo”, aseguró Pía Shaw. “El deseo de Wanda de ser mamá, pero que sus hijas no quieren. También contaron una anécdota muy particular... Él (por Icardi) tiene un tema con los olores”, explicó. “Yo lo dije acá, no me hicieron caso”, la interrumpió Ángel de Brito, haciendo referencia a un episodio que habría ocurrido en París y dejó el enigmático en el aire.

“Siempre vive perfumado. Ella es la desordenada y no huele tan bien como él supuestamente”, continuó Shaw y explicó: “Había un problema con la heladera. Esa heladera tenía olor feo, Wanda la limpió pero el olor no se iba. Él sentía el olor”.

Mauro Icardi y Wanda Nara confesaron que mantuvieron una discusión por un tema hogareño en París Instagram Mauro Icardi

Asombrada por el drama de la pareja, Mariela “La Chipi” Anchipi objetó: “Pero esas heladeras tienen filtro, me imagino que tienen una de primera línea”. La “angelita” Mariana Brey, por su parte, sugirió un tip hogareño: “Hay recetas caseras para eso, se puede poner un carbón que absorbe los olores”.

“Hay hasta unas manzanitas que se cuelgan”, agregó Cinthia Fernández como para no quedarse afuera del tópico. Pero la solución que implementaron Nara e Icardi fue un tanto más drástica: directamente se deshicieron de la heladera y compraron una nueva.

Para ser más precisos, se la regalaron a uno de los empleados que trabaja en su lujosa casa de París. “Tiramos la heladera directamente, bah, se la regalamos a un señor”, aclaró la esposa del delantero del París Saint-Germain. “Me dijo: ‘Urgentemente llamá y comprá una heladera’. Llamé y compré una heladera y se la regalamos al señor que trabaja en casa, que necesitaba una heladera para las Fiestas”, agregó.

Wanda Nara y Mauro Icardi, más juntos que nunca: ahora están en Argentina

De acuerdo al relato de la modelo y empresaria, la decisión de cambiar el electrodoméstico corrió por parte de su esposo. Ella, por su parte, todavía duda del supuesto olor que tanto le molestaba. “Seguramente el señor no debe tener olor, pero él (por Icardi) lo sentía, yo no”, explicó. En la misma entrevista, Icardi asumió que es el que tiene más manías de la pareja: “El orden, los olores. La casa tiene que estar siempre perfumada. Me encanta agarrar el perfume, me baño en perfume”, aseguró el futbolista. Y Wanda agregó: “Si siente mal olor, tira todo”.