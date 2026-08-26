La dura devolución de Jimena Barón a Miguel Ángel Rodríguez en Es mi sueño: “Fue un quilombo total”

La presentación de Miguel Ángel Rodríguez y Vanesa Rodríguez en Es mi sueño (eltrece) terminó con una dura devolución por parte de Jimena Barón. Aunque el dúo consiguió continuar en competencia, la jurado no dejó pasar lo que consideró una actuación desordenada y decidió ser especialmente crítica a la hora de evaluar su desempeño.

Los participantes eligieron “Seminare”, uno de los clásicos de Serú Girán, para enfrentarse al desafío de la noche en la segunda temporada del ciclo conducido por Guido Kaczka. Después de escucharlos, Jimena tomó la palabra y expresó: “Yo los amo, pero para mí fue un quilombo lo que hicieron. Les voy a ser completamente sincera”.

Los participantes eligieron “Seminare”, uno de los clásicos de Serú Girán (Captura: eltrece)

La jurado profundizó en su crítica y señaló que la interpretación le había transmitido la sensación de estar presenciando un ensayo en lugar de una presentación frente al público y al jurado.

Jimena Barón no se guardó nada y cuestionó el nivel de la presentación

La dura devolución de Jimena Barón a Miguel Ángel Rodríguez en “Es Mi Sueño”

“O sea, fue un quilombo total. Es como que yo hubiese escuchado un ensayo donde están viendo cómo cantarla, y eso no tiene que pasar acá”, advirtió Jimena.

Más allá del resultado final, Barón explicó que tuvo dudas al momento de decidir si debía aprobarlos. “Puse verde, lo dudé mucho. Estoy entusiasmada, pero tengo que decir que fue un caos lo de hoy, para ser justa con los compañeros”, sostuvo.

Jimena Barón fue tajante con su devolución (Captura: eltrece)

La jurado también dejó en claro que la evaluación debía contemplar a todos los participantes de la competencia. Por eso, consideró que la simpatía o el entusiasmo que le generan Miguel Ángel y Vanesa no podían estar por encima de lo que había sucedido sobre el escenario.

Antes de cerrar su devolución, Barón dejó una indicación concreta para el dúo de cara a las próximas presentaciones. “Tienen que organizarse, ensayar y venir con algo plantado”, afirmó.